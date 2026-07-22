Par traģēdiju cēloņiem un apstākļiem mēs uzzinām gauži maz, jo policija ir sausi lakoniska. Tāpēc domāsim katrs pats, arī par ātrumu.
Diemžēl drošības apskatiņa virsrakstā nākas likt nu jau gandrīz folklorizējušos Kariņa kunga atziņu. Pirms mēneša optimistiski skaitīju pusjūnija traģēdijas – tobrīd tikai divas. Un aicināju gan sist pie koka, gan spļaut pār plecu. Neko tas nedeva. Jāņu laiks atgrieza mēneša statistiku draņķīgajā "7+" līmenī. Un tādas ir arī jūlija divas trešdaļas. Jau deviņi līķi...
4. jūlijs. Rīgā, Juglas krastmalā, kāds vīrietis, vadot velosipēdu, krita un notikuma vietā gāja bojā. Policija noskaidro notikušā apstākļus.
5. jūlijs. Rēzeknes novadā, Mākoņkalna pagastā, naktī uz svētdienu plkst. 1.38 uz autoceļa Malta–Kaunata (P56) kāds vīrietis vadīja automašīnu "Hyundai Santa Fe", nobrauca no ceļa braucamās daļas un iekrita Rāznas ezerā, kur gāja bojā.
9. jūlijs. Saulkrastu pagasta Priedēs, Rožu bulvārī, ap plkst. 17.30 velosipēda vadītājs nobrauca no ceļa un iebrauca Pēterupē. Negadījumā velosipēda vadītājs gāja bojā.
Tāda slikta, lūk, jau jūlija pirmā dekāde. Un tad nāca draņķību superdiena.
11. jūlijs. Iecavas pagastā notika automašīnas "BMW" un "Renault" sadursme, kurā cieta piecas personas un viena gāja bojā.
Valkas novada Zvārtavas pagastā kvadricikla vadītājs netika galā ar tā vadību, apgāzās un no gūtajām traumām gāja bojā.
Sestdienas rītā Salacgrīvas pagastā uz Tallinas šosejas pie Oltūžiem vienā avārijā gāja bojā četri cilvēki. Ap pulksten sešiem notika kravas furgona un automašīnas "BMW" sadursme, kurā bojā gāja kravas furgona vadītājs un trīs cilvēki no automašīnas "BMW". Savdabīga Somijas/Turcijas dubultpilsoņu ("BMW" ekipāža) iniciēta "viesizrāde", kurā līdzi tika parauts arī viens letiņš… Ļoti ātri esot turki braukuši – tā notikumu komentē CSDD eksperts Oskars Irbītis.
Lai gan nav jau nemaz tas ātrums nepieciešams – pirmdien, 13. jūlijā, Latgalē, Augšdaugavas novadā, iebraucot piemājas dīķī, gājis bojā traktora vadītājs.
Bet šie jau nu nekā nevarēja būt lēni – informāciju par automašīnu "BMW" un "Porsche" sadursmi uz autoceļa Ropaži–Ikšķile (P10) policija 18. jūlijā saņēma ap plkst. 3.20. Tur viens cilvēks gājis bojā, bet vēl viens guvis traumas un nogādāts medicīnas iestādē.
Jā. Labi nav. Nu nemaz nav labi. Un sliktākais (no turpmāku kļūdu novēršanas viedokļa), ka par traģēdiju cēloņiem un apstākļiem mēs uzzinām gauži maz. Policija ir sausi lakoniska. Medijiem nav spēka operatīviem izbraukumiem. CSDD sava eksperta Oskara Irbīša atziņas turpina krāt visai klusītēm. Kad secinājumi nobriedīs – ziņosim. Ko tikmēr?
Domāsim katrs pats. Arī par to briesmoni ātrumu.
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