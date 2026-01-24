Pēc terorakta Bondi pludmalē pieņemtie likumi paredz nacionālu ieroču izpirkšanas programmu, ierobežo dažu šaujamieroču importu un pastiprina drošības pārbaudes, vēsta ārvalstu mediji.
Austrālijas parlaments ir pieņēmis vienas no nozīmīgākajām izmaiņām valsts ieroču likumos kopš 1996. gada Portartūras slaktiņa, kurā tika nogalināti 35 cilvēki.
Jaunie likumi pieņemti pēc pagājušajā mēnesī notikušā terorakta Bondi pludmalē. Tie paredz stingrākas pārbaudes ieroču īpašniekiem un finansējumu nacionālai šaujamieroču izpirkšanas programmai.
Kas mainās?
Tiks ieviesti stingrāki noteikumi, kas aizliegs noteiktu šaujamieroču importu, kā arī ierobežos lentes tipa munīcijas padeves sistēmu, vairāk nekā 30 patronu ietilpīgu magazīnu, klusinātāju un ieroču ātras pielādēšanas ierīču importu. Tiks atceltas arī beztermiņa importa atļaujas.
Ieroču īpašnieku drošības pārbaudes kļūs biežākas un rūpīgākas, paredzot plašāku informācijas apmaiņu starp vietvarām un drošības iestādēm.
Par noziegumu tiks atzīta arī elektronisko sakaru līdzekļu izmantošana, lai piekļūtu materiāliem par ieroču un to piederumu izgatavošanu vai modificēšanu, kā arī citu sprāgstvielu vai nāvējošu ierīču izveidi.
Likums ļauj Austrālijas Drošības izlūkošanas organizācijai (ASIO) un Austrālijas Kriminālās izlūkošanas komisijai (ACIC) sniegt izlūkošanas informāciju drošības pārbaužu veikšanai, ko administrēs institūcija "AusCheck". Tiks pārbaudīts arī personas pilsonības statuss.
Cik daudz ieroču šobrīd ir Austrālijā?
Saskaņā ar decembra datiem Austrālijā ir reģistrēti vairāk nekā 4,1 miljons šaujamieroču — vairāk nekā jebkad kopš 1996. gada Portartūras slaktiņa.
Katru nedēļu likumīgi tiek iegādāti vismaz 2000 jaunu ieroču. Ieroču licences Austrālijā ir apmēram 930 000 iedzīvotāju.
Saskaņā ar atsevišķām izmaiņām štatu likumos paredzēts ierobežot ieroču skaitu vienam iedzīvotājam. Līdz četriem ieročiem — rekreācijas nolūkiem — un līdz desmit — komerciālam lietojumam vai izmantošanai lauksaimniecībā.
Kāds ir politiskais atbalsts reformai?
Koalīcija reformām iebilda, daļēji Nacionālās partijas pretestības dēļ. Koalīcijas deputāti brīdināja, ka šaušanas sportisti, lauksaimnieki un kaitēkļu apkarotāji tiek sodīti par Bondi uzbrucēju rīcību.
Iekšlietu ministrs Tonijs Bērks parlamenta jautājumu laikā kritizēja Liberāļu un Nacionālās partijas deputātus, apgalvojot, ka tādi pasākumi kā
stingrākas drošības pārbaudes un liegums nepilsoņiem turēt ieročus būtu novērsuši teroraktu.
Ieroču kontroles atbalstītāji mudināja deputātus atbalstīt reformas. Drošības aktīvists Stīvens Bendls norādīja, ka tas ir būtiski, lai nodrošinātu, ka "pareizie cilvēki iegūst piekļuvi pareizajiem ieročiem".
Neatkarīgā deputāte Helēna Heinza uzsvēra, ka likumprojekts nevaino atbildīgos ieroču īpašniekus Bondi notikumos. "Likumpaklausīgie ieroču īpašnieki bija tikpat šokēti par notikušo kā jebkurš cits — un viņi var būt daļa no risinājuma," viņa sacīja.
