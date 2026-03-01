ASV Tieslietu departamenta publiskotajos dokumentos, kas saistīti ar notiesāto finansistu Džefriju Epstīnu, vairākkārt pieminēts britu fiziķis Stīvens Hokings. Dokumentos iekļauta arī 2006. gadā uzņemta fotogrāfija, kurā zinātnieks redzams atpūšamies sauļošanās krēslā un turot dzērienu rokās.
Attēls uzņemts Ritz Carlton viesnīcā Sentomasas salā ASV Virdžīnu salās zinātniskas sanāksmes laikā, kurā Hokings uzstājās ar referātu par kvantu kosmoloģiju. Kopā ar viņu redzamas divas sievietes, kuras Hokinga ģimenes pārstāvji pazīst kā viņa ilgstošās aprūpētājas no Apvienotās Karalistes. Hokings vairāk nekā 50 gadus dzīvoja ar amiotrofisko laterālo sklerozi un bija pilnībā atkarīgs no medicīniskās aprūpes.
Zinātnieka vārds dokumentos minēts daudzkārt, taču fakts, ka viņa vārds minēts dokumentos, pats par sevi nenozīmē prettiesisku rīcību. Hokinga ģimene publiskā paziņojumā uzsvērusi, ka jebkādi apgalvojumi par neatbilstošu uzvedību ir nepamatoti.
Zināms, ka 2006. gadā Hokings kopā ar citiem zinātniekiem piedalījās pasākumā, ko finansiāli atbalstīja Epstīns. Plašāka informācija par abu attiecību raksturu publiski nav sniegta. Hokings nomira 2018. gadā 76 gadu vecumā.
