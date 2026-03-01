Irānas augstais līderis ajatolla Ali Hamenei ir miris, platformā "Truth Social" sestdien paziņoja ASV prezidents Donalds Tramps.
"Hamenei, viens no visļaunākajiem cilvēkiem vēsturē, ir miris," pauda Tramps.
Neilgi pirms ieraksta parādīšanās "Truth Social" Tramps telekanālam NBC sacīja, ka daudzie ziņojumi par Hamenei nāvi varētu būt patiesi, tomēr paust nepārprotamu apstiprinājumu prezidents tobrīd vēl nevēlējās.
Irānas ziņu aģentūra "Tasnim", kas ir saistīta ar Irānas Revolūcijas gvardes korpusu, ziņas un apgalvojumus par Hamenei nāvi nodēvēja par "psiholoģisko karu".
"Revolūcijas līderis ir izturīgs un apņēmības pilns īstenot vadību," aģentūra citē vārdā neminētu avotu.
Iepriekš Izraēlas premjerministrs Benjamins Netanjahu pauda, ka ir "daudz pazīmju", ka Hamenei ir nogalināts uzbrukumā Teherānas rezidencei ASV un Izraēlas triecienu gaitā.
Izraēla un ASV sestdien veica triecienus Irānai, un raķešu uzbrukumos cietusi gan galvaspilsēta Teherāna, gan citas pilsētas.
Hamenei Teherānas rezidence triecienos tika sagrauta.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Bahreinā un citās Persijas līča valstīs.
Izraēlas un ASV triecienos Irānā sestdien 201 cilvēks nogalināts, bet 747 ievainoti, sestdienas vakarā pavēstīja Irānas Sarkanais Pusmēness.
