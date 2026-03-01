Ķekavas un Limbažu novados pašvaldības iecerējušas skolu tīkla reformas, taču vecāki nav ar tām mierā. Gandrīz vienlaicīgi notikuši piketi pie Ķekavas un Limbažu novada domes ēkām - likvidējamo vai apvienojamo skolu audzēkņu vecāki protestēja pret pašvaldību plāniem. 360 TV Ziņas devās noskaidrot vairāk.
Baldonieši, vecāki un absolventi agrā rīta stundā, vēl pirms Ķekavas novada domes sēdes pulcējās protestā. Viņu mērķis – saglabāt Baldones sākumskolu.
Vecāki uzsver – sākumskola, neskatoties uz mazāku skolēnu skaitu, pilnībā izpilda Izglītības ministrijas noteiktos kritērijus. Tikmēr Baldones vidusskola, kurai nu pievienota sākumskola, jau ilgstoši izteikusi bažas par telpu trūkumu. Kāds no protestētājiem zina teikt: “Lielās skolas direktore pateica, ka viņi šobrīd nespēj uzņemt tādu apjomu ar bērniem.”
Tikmēr domes pārstāvji argumentē – jaundzimušo skaits novadā krīt – un lēmumu apvienot skolas pamato ar demogrāfiskajiem datiem. Iedzīvotāji gan teic – tās ir vien prognozes.
Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire skaidro: “Mums gribas visiem domāt, ka mēs esam izņēmums Ķekavas novads, bet mēs neesam. Latvijā visā krīt bērnu skaits.”
Neskatoties uz iebildumiem, domes sēdē, klātesot arī protestētājiem, deputāti tomēr lēma no nākamā mācību gada Baldones sākumskolu pievienot vidusskolai. Tādējādi sākumskolas skolēniem būšot pieejama pilnvērtīga atbalsta komanda, plašāka mācību infrastruktūra, tai skaitā sporta un STEM telpas.
Baldones sākumskolas absolvents Arnolds gan apgalvo: “Ka STEM nav pietiekams, tas neatbilst patiesībai. Mēs no astoņiem bērniem, kas bija šajā klasē, četri tika ģimnāzijā. Tā ir puse no klases, kas tika ģimnāzijās.”
Līdzīgs protests aizvadīts arī pie Limbažu novada domes, kurā protestētāji panāca savu – dome tomēr bija spiesta mainīt sākotnējo ieceri par mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju, veidojot vienu mūzikas un mākslas skolu. Rezultātā lemts veidot divas – vienu Limbažos, otru Salacgrīvā.
