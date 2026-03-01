Holivudas aktieris Šaija Labefs 17. februārī Ņūorleānā tika aizturēts pēc incidenta svinību laikā, ziņo vietējā policija un ASV mediji. 39 gadus vecajam aktierim izvirzītas apsūdzības par diviem uzbrukumiem.
Saskaņā ar Ņūorleānas policijas sniegto informāciju, likumsargi ap pulksten 0.45 saņēma izsaukumu uz kādu izklaides vietu Ņūorleānā, kur Labefs esot uzvedies agresīvi un izraisījis nekārtības.
Pēc izraidīšanas no telpām viņš, iespējams, ar dūrēm sitis kādam vīrietim vairākas reizes. Vēlāk aktieris esot atgriezies un iesitis vēl citam vīrietim, tostarp pa degunu. Klātesošie viņu aizturēja līdz policijas ierašanās brīdim.
Labefs tika nogādāts slimnīcā nenoskaidrotu traumu dēļ un pēc tam aizturēts. Nav skaidrs, kas tieši izraisīja konfliktu. Policija norāda, ka izmeklēšana turpinās.
Daļa mediju vēsta, ka viens no cietušajiem apgalvo — incidenta laikā izskanējuši arī homofobiski izteikumi. Policija šos apgalvojumus publiski nav komentējusi.
Labefa nākamā tiesas sēde ieplānota martā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu