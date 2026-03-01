Taizemes ziemeļos, Čiangmai provincē, šomēnes vīrusa uzliesmojumā gājuši bojā 72 nebrīvē turēti tīģeri, paziņojušas amatpersonas. Nāves gadījumi reģistrēti nepilnu divu nedēļu laikā divās privāti pārvaldītās izklaides parka "Tiger Kingdom Chiang Mai" teritorijās.
Sākotnējās analīzes liecina, ka dzīvnieki inficējušies ar suņu mēra (canine distemper) vīrusu — īpaši lipīgu slimību, kas skar elpošanas, gremošanas un nervu sistēmu. Atsevišķos paraugos konstatētas arī bakteriālas infekcijas. Varasiestādes vēl skaidro, kā tieši sākās uzliesmojums. Iepriekš tika pieļauts, ka uzliesmojuma avots varētu būt kaķu panleikopēnija vai piesārņota jēla vistas gaļa.
Kopumā abās parka teritorijās mitinās vairāk nekā 240 tīģeru. Mirušo dzīvnieku mirstīgās atliekas apraktas, lai novērstu risku, ka tās nonāk nelegālajā savvaļas dzīvnieku apritē. Darbinieki un veterinārārsti nav inficēti, taču viņiem noteikts 21 dienas novērošanas periods.
Parks uz laiku slēgts, kamēr notiek dezinfekcija un tiek gatavota izdzīvojušo dzīvnieku vakcinācija.
Dzīvnieku aizstāvības organizācijas uzsver, ka traģēdija izgaismo, nebrīvē turētu savvaļas dzīvnieku ievainojamību un riskus, ko rada to izmantošana tūrisma izklaidēs.
