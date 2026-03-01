Holivudas aktrise Kristīna Eplgeita atklājusi, ka multiplās sklerozes dēļ lielāko daļu dienas pavada gultā, jo kustības izraisa stipras sāpes. Par savu veselības stāvokli viņa stāstījusi intervijā žurnālam "People", kas publicēta pirms viņas memuāru "You With the Sad Eyes" iznākšanas.
54 gadus vecajai aktrisei multiplā skleroze tika diagnosticēta 2021. gadā. Slimība ir hroniska autoimūna saslimšana, kas ietekmē centrālo nervu sistēmu un var radīt kustību traucējumus, nespēku un citus simptomus. Eplgeita iepriekš atzinusi, ka slimības dēļ maz iziet no mājas un piedzīvo spēcīgas sāpes.
Neraugoties uz veselības problēmām, viņa cenšas pati vest uz skolu savu 15 gadus veco meitu Seidiju. "Tas ir mans mīļākais brīdis dienā. Tā ir vienīgā reize, kad esam tikai divatā," viņa sacīja, piebilstot, ka pēc tam atgriežas mājās un atkal dodas gultā.
Eplgeita kļuva pazīstama ar lomu seriālā "Married… with Children", vēlāk filmējusies arī "Dead to Me" un citos projektos. Pēdējos gados viņa vairāk pievērsusies podkāsta veidošanai un runā par dzīvi ar multiplo sklerozi, uzsverot, ka svarīgi atklāti runāt arī par sarežģītām emocijām.
