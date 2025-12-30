Aktrise Dārta Daneviča šā gada janvārī pieņēmusi nozīmīgu lēmumu — pēc 13 gadiem pamest darbu štata aktiera amatā Dailes teātris. Šis solis viņai pavēris jaunus radošos ceļus, māksliniece atklāj žurnālam "Privātā Dzīve".
Daneviča ilgus gadus bijusi viena no Dailes teātra spilgtākajām aktrisēm, un pirms diviem gadiem Spēlmaņu nakts ceremonijā saņēmusi labākās aktrises balvu par monoizrādi "Zēni nav meitenes". Izrāde joprojām saglabā skatītāju interesi un tiek izrādīta arī ārpus Dailes teātra skatuves. Tāpēc daudziem bijis negaidīts Danevičas paziņojums šā gada 20. janvāra rītā par aiziešanu no teātra, kurā viņa pavadījusi 13 radošus gadus.
Atbildot uz jautājumu, kā šis lēmums mainījis viņas dzīvi, aktrise decembra nogalē žurnālam "Privātā Dzīve" atzina, ka jūtas gandarīta par gada sākumā sperto soli un
vienīgais, ko varot nožēlot, — ka tas nav izdarīts agrāk.
Šī izvēle viņai ļāvusi labāk apzināties laika vērtību un izbaudīt kopā būšanu ar tuvākajiem — dēlu Kaupo un mīļoto vīrieti, uzņēmēju Jāni Kisielu.
Aktrise norāda, ka atklājusi jaunus projektus, iespējas un darba partnerus, vienlaikus ievērojami vairāk un kvalitatīvāk laika pavadot ar ģimeni. Tieši tas, pēc Danevičas domām, ir šā gada būtiskākais secinājums — nepieciešama drosme aizvērt durvis uz ierasto, lai pavērtu ceļu jaunajam. Arī jaunajā gadā viņa iecerējusi galveno uzmanību veltīt saviem tuvākajiem, paralēli meklējot profesionālus izaicinājumus un radošu kvalitāti.
Plašāk lasi žurnālā "Privātā Dzīve".
