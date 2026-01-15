Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas izsludinājušas meklēšanā bezvēsts prombūtnē esošo 2011. gadā dzimušo Evitu Ivanovu.
Jauniete 2025. gada 26. decembrī patvaļīgi atstāja Balvu slimnīcas telpas un līdz šim brīdim nav atgriezusies, turklāt viņas atrašanās vieta nav zināma. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka meitenei ir nosliece uz klaiņošanu.
Policijas rīcībā ir informācija, ka jauniete, iespējams, varētu atrasties Daugavpilī, tuvākajā apkārtē.
Valsts policija aicina ikvienu, kuram ir informācija par Evitas Ivanovas iespējamo atrašanās vietu, nekavējoties zvanīt uz tālruņa numuru 112.
