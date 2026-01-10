Zivsaimniecības nozare Padomju Savienības laikā bija diezgan attīstīta. Zvejnieki noķēra plašu zivju klāstu, taču labas kvalitātes produkti bieži vien nebija pieejami vidusmēra pilsonim. Brētliņas tomātu mērcē ieguva reputāciju kā ēdiens, ko var iegādāties ikviens padomju cilvēks. Tās bija lētas un pieejamas; to kārbu varēja atrast jebkurā pārtikas veikalā, neskatoties uz lielo pārtikas trūkumu. Labas namamātes ātri atrada risinājumu. Lētās brētliņas tomātu mērcē tika izmantotas komplekso ēdienu, kotlešu un pat tā sauktās zivju zupas pagatavošanai. Atcerēsimies, kas bija šie konservi.

Saindēšanās nebija iespējama

Daudzi mūsdienu zivju konservi tiek uzskatīti par zemākas kvalitātes produktu. Veselīgi ēdāji cenšas no tiem izvairīties. PSRS laikos viss bija citādi, un brētliņas tomātu mērcē tika uzskatītas par pieņemamu ēdienu. Zivju konservu sastāvdaļas bija vienkāršas: pati zivs, garšaugi un garšvielas, tajā skaitā sāls; tomātu mērce, saulespuķu eļļa un nedaudz etiķa.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē