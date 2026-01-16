Valsts policija aicina sabiedrību palīdzēt bezvēsts prombūtnē esošās, 1972. gadā dzimušās Sanitas Ozoliņas meklēšanā. Sievietes atrašanās vieta nav zināma kopš 2025. gada decembra. Pēdējo reizi viņa manīta Jēkabpilī.
Likumsargi lūdz atsaukties ikvienu, kura rīcībā varētu būt jebkāda informācija par Sanitas Ozoliņas iespējamo atrašanās vietu vai pārvietošanās apstākļiem.
Par redzēto vai zināmo aicina nekavējoties ziņot, zvanot pa tālruni 65102500 vai ārkārtas palīdzības numuru 112.
