Lai samazinātu pārtikas izšķērdēšanu un dotu otro iespēju vizuāli nepilnīgiem, bet uzturā pilnīgi drošiem augļiem un dārzeņiem, mazumtirdzniecības tīkls “Lidl” visos veikalos ievieš jaunumu – augļu–dārzeņu izlases maisiņus.
Visos tīkla veikalos var iegādāties aptuveni trīs kilogramu maisiņu ar kombinētu augļu un dārzeņu izlasi par diviem eiro.
Augļu-dārzeņu izlases maisiņu pieejamība var atšķirties katrā veikalā, jo tie tiek komplektēti pēc situācijas plauktos.
Katrā maisiņā ir dažādi dārzeņi un augļi, kuri var būt ar nelieliem vizuāliem defektiem, taču joprojām ir kvalitatīvi un droši lietošanai uzturā, jo, kā norāda veikala pārstāvji, ir “pārāk labi, lai izmestu”. Šī ir viena no izplatītām labajām “Lidl” pieredzēm, kas jau pierādījusi savu popularitāti citās valstīs.
Viena 3 kg dažādu augļu-dārzeņu izlases maisiņa cena ir divi eiro. Tie ir jau iepriekš sakomplektēti un iepakoti papīra maisiņos. Maisiņos tiks likti tādi augļi un dārzeņi, kā āboli, apelsīni, gurķi, brokoļi, paprika, u.c. Maisiņu saturs nekad nebūs vienāds un atšķirsies, balstoties uz tobrīd veikalā pieejamo. Ja uz vietas pieejami vairāki augļu-dārzeņu izlases maisiņi, klienti var starp tiem izvēlēties, taču maisiņu saturs nevar tikt mainīts.
Lai produktu iegādes process būtu ērts, svītrkodi izvietoti uz maisiņu apakšējās daļas un ir viegli noskenējami, pārslidinot pār kases leti gan tradicionālajās kasēs, gan pašapkalpošanās kasēs.
Veikalu darbinieki rūpīgi izvēlas tīrus un joprojām kvalitatīvus produktus, izvairoties no tiem, kas ir trausli, viegli bojājas un var zaudēt garšu vai uzturvērtību. Piemēram, maisiņos netiek liktas ogas, kas var viegli saspiesties.
"Visi augļi un dārzeņi, kas tiek izaudzēti un transportēti, rada ietekmi uz apkārtējo vidi, un vienkārši izmest daļu no tiem, kas joprojām lietojami uzturā, šķiet nesaprātīgi. Pagājušajā gadā vairākos “Lidl” veikalos Latvijā pārbaudījām šo iniciatīvu un redzējām lielu klientu atsaucību – Latvijas iedzīvotāji labi zina, ka neliels vizuāls defekts nepadara produktu mazāk garšīgu vai vērtīgu. No šīs nedēļas šādi maisiņi ir pieejami visos “Lidl” veikalos, un esam pārliecināti, ka tie kļūs par pircēju favorītiem,”norāda “Lidl Latvija” Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja Antra Birzule.
Viņa arī informē, ka augļu-dārzeņu izlases maisiņu pieejamība var atšķirties katrā veikalā. Tā kā augļu un dārzeņu svaigums “Lidl” veikalos tiek pārbaudīts vairākas reizes dienā, šie maisiņi veikalos parādās dažādos laikos. Piemēram, vienā veikalā tie var būt pieejami rīta pusē, pēcpusdienā un vakarā, bet citā – tikai pēcpusdienā un nav garantēta nepārtraukta produkta pieejamība.
Šāda iniciatīva “Lidl” veikalos Eiropā darbojas jau kopš 2016. gada. Tagad pienākusi kārta Latvijas un Igaunijas veikaliem. Lietuvā augļu-dārzeņu izlases maisiņi ir pieejami kopš 2023. gada.
Papildu tam, “Lidl” turpina atbalstīt iniciatīvu "Neapēd Zemeslodi", kas rosina sabiedrību pārdomāt uztura paradumus un mazināt pārtikas atkritumus. Pamatā ir vienkārša doma – ikdienas izvēles var būt spēcīgs instruments, lai rūpētos par mūsu planētu. "Patērējot vairāk augļu un dārzeņu, veicinām apzinātu uzturu – pieeju, kas ļauj baudīt maltīti,, vienlaikus nodarot mazāku kaitējumu pasaulei. Augļu-dārzeņu izlases maisiņš ir vienkāršs un vērtīgs veids, kā apvienot ietaupījumu, ilgtspēju un rūpes par veselību,” uzsver A. Birzule.
