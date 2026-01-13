SIA "Meža nozares kompetences centrs" aicina iesniegt pētniecības projektus atbalstam 1,738 miljonu eiro apmērā inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei, liecina kompānijas paziņojums oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Atbalsts pieejams reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" investīciju pasākuma "Atbalsta instruments pētniecībai un internacionalizācijai" otrajā kārtā.
Atbalstam var iesniegt projektus pētniecības virzienos "Meža kapitālvērtības palielināšana un mežsaimniecība" un "Jauni koksnes materiāli un tehnoloģijas".
Projektus var iesniegt līdz 2026. gada 12. februārim.
Savukārt projekti būs jāīsteno no 2026. gada 1. maija līdz 2027. gada 30. septembrim.
Finansējums atbalstam pētniecības projektu īstenošanai pieejams no Atveseļošanas fonda (AF).
2024. gadā "Meža nozares kompetences centrs" strādāja ar 64 487 eiro apgrozījumu, kas ir par 3,9% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga astoņas reizes un sasniedza 8812 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2016. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Kompānijas vienīgais īpašnieks ir biedrība "Zaļās mājas". "Meža nozares kompetences centrs" realizē rūpniecisku pētījumu projektus, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādē, veicinot meža un ar to saistītu nozaru attīstību.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu