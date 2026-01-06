Lai vietējo zemnieku audzētā un mājražotāju gatavotā pārtika nekļūtu par dārgu luksusa preci, uzņēmums "IziPizi" ir ķēries pie tās loģistikas izmaksu samazināšanas, veidojot pakomātu tīklu, kas ļautu iegādāties svaigu pārtiku tieši no ražotājiem, bez starpniekiem un pārmērīgi augstām piegādes izmaksām.
"IziPizi" piedāvā iespēju ražotājiem ne tikai pārdot savu produkciju, bet arī pelnīt no pakomātu infrastruktūras izmantošanas. Šobrīd "IziPizi" tīklā ir jau pieci pakomāti, kas darbojas kontrolētā, pārtikas produktu glabāšanai piemērotā temperatūras režīmā – tādi ir Āgenskalna, Dundagas un Tukuma tirgos, kā arī divās "Neste" degvielas uzpildes stacijās – Salaspilī un Teikā. "Uzņēmumam ir visnotaļ ambiciozi attīstības plāni – trīs gadu laikā, piesaistot franšīzes parterus un investīcijas 1,5 miljonu eiro apjomā, visā Latvijā izveidot plašu tīklu, kurā būtu 160 pakomāti," atklāj "IziPizi" dibinātājs un līdzīpašnieks Rolands Dzenis. Šobrīd "IziPizi" nodrošina dzesētu un saldētu pārtikas produktu piegādi Rīgā un Pierīgā, kā arī sūtījumus no viena pakomāta uz otru. Platformai ir vairāk nekā 1200 reģistrēti lietotāji – gan zemnieki, gan kurjeri, kas veic pārvadājumus termorežīmā no +2 līdz +6 °C un -18 °C, nodrošinot pārtikas produktu svaigumu transportēšanas laikā. Pagaidām "IziPizi" konkurentu Latvijā nav, tiesa gan, pirms pāris gadiem savas ieceres par pārtikas pakomātiem izziņoja arī kurjerpasta pakalpojumu sniedzējs "DPD Latvija".
Par zemāko cenu
"Pūļa piegādes platforma "IziPizi" ar pārtikas piegādei īpaši pielāgotiem pakomātiem bija trūkstošais posms Latvijas pārtikas piegādes ķēdē, kurā pasūtījumu piegāde galvenokārt koncentrējās galvaspilsētā un tās tuvumā, novārtā atstājot citas Latvijas pilsētas, mazpilsētas un reģionus," uzskata R. Dzenis, kurš, liekot lietā personīgo pieredzi e-komercijā, digitālos rīkus un pamatīgu entuziasma devu, radījis risinājumu, kas ļauj zemniekiem un mājražotājiem savu produkciju realizēt daudz plašākam pircēju lokam. Ideja par pūļa piegādes platformu dzimusi pandēmijas laikā. "Man bija jābrauc uz Jelgavu. Biju apstājies šosejas malā un vēroju, kā viens pēc otra aizbrauc busiņi. Iedomājos, ka varētu viņiem iedot līdzi savu sūtījumu un samaksāt, lai viņi to nogādā adresātam," atceras Dzenis. Turpinot attīstīt šo ideju, viņš nonācis pie domas par pašapkalpošanās noliktavu, uz kuru tiktu nogādāti zemnieku sūtījumi, kurus tālāk adresātiem izvadātu kurjers. Taču, stāstot par savu ieceri "Latvijas Pastā", uzņēmuma valdes loceklis Kristaps Krūmiņš uzvedinājis uz ideju par pakomātiem. Sākotnēji gan tas šķitis ļoti sarežģīti, jo nav bijis skaidrs, kur ņemt visas nepieciešamās tehnoloģijas un cik tās izmaksās.