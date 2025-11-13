Jēkabpils iedzīvotāji nu var uzelpot – noslēgusies Daugavas aizsargdambja pārbūve, kas būtiski mazinājuši plūdu risku. Lai arī plūdi pilsētā ir regulāra parādība, pirms diviem gadiem tobrīd esošais dambis knapi izturēja ūdens spiedienu un pilsēta bija pakļauta applūšanas briesmām, vēsta 360TV Ziņas.
Turpmāk Jēkabpili no plūdiem sargās jaunais Daugavas aizsargdambis. Tā pārbūve ilga vairāk nekā divus gadus. Aizsargdambja pārbūvi sāka pēc 2023.gada postošajiem plūdiem, kad, veidojoties vižņu sastrēgumam, ūdens līmenis Daugavā sasniedza kritisku līmeni.
Ūdens izskaloja ceļus un appludināja vairāk nekā 400 privātmājas. Cilvēki bija spiesti evakuēties. Glābšanas darbi turpinājās teju divas nedēļas 24 stundas diennaktī, līdz ūdens līmenis sāka kristies. Iedzīvotāji spilgti atceras notikušo, un plūdu sekas jūtamas arī šodien.
Aizsargdambja pārbūves projekts aptvēra abus Daugavas krastus, kopumā 6,4 km garumā. Nostiprināta slapjā nogāze, izbūvētas pretplūdu sistēmas, pielāgota infrastruktūra un veikta virkne citu darbu. Teju 17 miljonus eiro vērto projektu līdz pat 85% apmērā finansēja Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Projekta norisi gan aizēnoja šī gada aprīlī uzsāktā Eiropas Prokuratūras un KNAB izmeklēšana. Toreiz, aizdomas par nelikumīgiem iepirkumā rezultātiem un nekvalitatīvu materiālu iepirkumu aizturēja domes priekšsēdētāju Raivi Ragaini un vēl četras personas, taču ātri vien pēc nopratināšanas visus atbrīvoja.
Un tiesa, jaunais aizsargdambis ir desmitiem reižu noturīgāks par iepriekšējo, taču gruntsūdeņu svārstības pilnībā nevar izslēgt. Raivis Ragainis, Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs stāsta:
"Ledus te iekšā netiks, bet tiklīdz upē ir liels spiediens, tā kaut kur pilsētā spiež uz augšu, tātad, iespējams, zemākās vietās kaut kur ūdens var uznākt, bet tas noteikti nav bīstami."
Turklāt būšot jāturpina aizsargdambja būvniecība. Lai arī toreiz, plūdu laikā, esošo aizsargdambi izdevās noturēt, ūdens izlauza citu ceļu, tādēļ nepieciešama dambja pagarināšana.
Jēkabpilieši uzsver - ja dzīvo blakus Daugavai, ir jārēķinās ar tās neprognozējamo dabu. Taču arī šoziem iedzīvotāju sirdsmieram pašvaldība savos sociālajos tīklos nodrošinās tiešraidi, lai ikviens var sekot līdzi ūdens līmenim Daugavā.
Plašāk skaties video:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu