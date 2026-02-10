Lai gan ziemas vidus, dārzā, pagrabā, kā arī pie telpaugiem vienmēr kāds darbiņš atradīsies.
10.–12.02. Lapu dienas. Aplaista telpaugus, mitrina un mazgā to lapas. Ja kādam telpaugam pods acīm redzami kļuvis par mazu, to pārstāda. Sēj ilggadīgos garšaugus. Liek diedzēties sīpolus un sēklas zaļumiem.
13.–14.02. Nelabvēlīgas dienas. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Novērtē dārza būves, novāc bojātās un savu laiku nokalpojušās.
15.–16.02. Sakņu dienas. Sēj dēstiem sakņu seleriju. Saga-tavo substrātu un traukus stādu sēšanai.
17.02 . Nelabvēlīga diena. Novāc nevietā augošus kokus un krūmus. Novērtē dārza būves, novāc bojātās un savu laiku nokalpojušā.