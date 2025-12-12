Latvijas Autotransporta direkcija (ATD) ceturtdien ar Čehijas uzņēmumu apvienību "Škoda Transportation – Škoda Vagonka" ("Škoda") parakstīja līgumu par deviņu akumulatoru bateriju elektrovilcienu (BEMU) iegādi 89,409 miljonu eiro vērtībā.
Bateriju vilcienu piegāde paredzēta līdz 2029. gadam, tie tiks iegādāti ar Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda un Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Vilcienu iegādes līgums paredz arī iespēju iegādāties vēl septiņus vilcienus, ja tam tiks rasts nepieciešamais finansējums. Plānots, ka jaunie bateriju vilcieni kursēs primāri Daugavpils un Cēsu virzienos, kur tiks izbūvēta tiem nepieciešamā uzlādes infrastruktūra. Savukārt, iegādājoties vēl papildu vilcienus, būs iespējams nomainīt lielāko daļu dīzeļvilcienu un apkalpot arī papildu galamērķus, piemēram, Rēzekni un Valmieru.
BEMU vilcieni ir elektrovilcieni, kas papildus aprīkoti ar baterijām, lai apkalpotu neelektrificētos dzelzceļa posmus. Tie var veikt uzlādi gan brauciena laikā elektrificētajās līnijās, gan īpašās uzlādes stacijās. Jaunajiem BEMU vilcieniem būs divi vagoni, tajos būs 188 sēdvietas, tostarp 24 vietas pirmajā klasē. Jauno vilcienu konstruktīvais ātrums ir līdz 160 kilometriem stundā (km/h), bet bateriju režīmā – 120 km/h. Paredzēts, ka būtiski labāks paātrinājums salīdzinājumā ar esošajiem dīzeļvilcieniem ļaus pilnvērtīgāk izmantot pieejamo 120 km/h dzelzceļa infrastruktūru un samazināt laiku ceļā potenciāli par 15 līdz 25 minūtēm.
Direkcija informē, ka Latvijā patlaban pārvadājumus neelektrificētajās līnijās nodrošina 23 dīzeļvilcieni, kas ražoti no 1980. līdz 1992. gadam. Deviņi jaunie akumulatoru bateriju elektrovilcieni aizvietos daļu no esošajiem dīzeļvilcieniem.
ATD valdes priekšsēdētājs Jānis Lapiņš norāda, ka akumulatoru bateriju elektrovilcieni Latvijai ir būtiska investīcija, lai stiprinātu dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula lomu un uzlabotu pasažieru pārvadājumu kvalitāti un pieejamību. Viņš min, ka brauciena laikā pasažieri varēs novērtēt klimata kontroli, samazinātu troksni un vibrācijas, kontaktligzdas, USB-C uzlādes un citas priekšrocības.
"Škoda Group" izpilddirektors Petrs Novotnijs norāda, ka Latvijā patlaban tiek izmantoti 32 "Škoda" 16Ev elektrovilcieni, tādējādi nākamais līgums par BEMU turpina "Škoda" un ATD sadarbību Latvijā: "Uzvara konkursā par līdz pat 16 akumulatoru vilcienu ražošanu Latvijai apliecina "Škoda Group" arvien pieaugošo lomu Baltijas reģionā."
