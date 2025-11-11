Brauciens vilcienā nu kļuvis daudz drošāks – no šīs nedēļas visiem konduktoriem pilnīgi visos reisos pie apģērba ir piestiprinātas kameras. To galvenais mērķis ir fiksēt konfliktsituācijas, lai operatīvi reaģētu un vajadzības gadījumā izsauktu operatīvos dienestus, vēsta 360TV Ziņas.
Jūtot, ka sākas kašķis, asa vārdu apmaiņa, fiziska grūstīšanās vai cita agresijas izpausme, vilciena konduktors ieslēgs kameru. Mērķis ir fiksēt pāridarītāju sejas. Video signālu tiešraidē saņems dispečeru centrs, kas savukārt nekavējoties izsauks policiju.
Sigita Paula, “Vivi” Komunikācijas un mārketinga daļas vadītāja, skaidro, ka šis ir mūsdienīgs risinājums, lai nodrošinātu nepārtrauktu drošības palielināšanu: "Tas ir absolūtās drošības jautājums – gadījumā, ja veidojas kādas konfliktsituācijas vai agresīvas situācijas, mēs varētu operatīvi reaģēt uz to."
Līdz šim uzņēmums atsevišķos reisos, piemēram, nakts reisos vai pēc pasākumiem, nodrošināja fizisku apsardzi. No šī pakalpojuma tagad tiek atteikts, lai ar kameru palīdzību nodrošinātu drošību nepārtraukti. Vilcienu salonos gan jau ir novērošanas kameras, taču jaunās ierīces ir papildu līdzeklis, jo pie griestiem piestiprinātās kameras ne vienmēr spēja tvert konflikta brīžus.
Konduktori šo jaunievedumu vērtē atzinīgi. Ingus Kovers, “Pasažieru vilciena” konduktors jau astoņus gadus, atzīst, ka kameras atvieglo dzīvi: "Tas mazina to, ka jāraksta paskaidrojums. Ja nereti gadās, kad ir vārds pret vārdu, ja ir strīdus situācija, tad šeit jau ir pierādījums."
Viņš stāsta, ka kameras jau ir nesušas ieguvumus, straujāk atvēsinot iekarsušus pasažieru prātus: "Ir bijis gadījums, kad esmu izmantojis ierakstu bez palīdzības saukšanas, un, kad es informēju, ka šī saruna tiek ierakstīta, pasažieris savu attieksmi maina un savu agresiju samazina."
Komersanta pieredzē pat saruna par viena eiro biļetes cenu dažreiz izplešas gandrīz kā ugunsgrēks, un tad ir jāslēdz iekšā kamera.
“Pasažieru vilciens” šīs 120 kameras nav nopircis, bet nomā. Vienas kameras nomas maksa ir teju 125 eiro mēnesī, kas ietver gan kameru, gan video reģistratoru bāzes staciju. Līdz ar to jaunais drošības aprīkojums mēnesī izmaksā aptuveni 6570 eiro.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu