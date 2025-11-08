JRT mākslinieciskais vadītājs, kustības "Bez partijām" līdzdibinātājs Alvis Hermanis TV24 raidījumā "Nedēļa. Post scriptum" atzīst, ka tas, ar ko viņš šobrīd nodarbojas uz politiskās skatuves, arī ir režija. Tikai mērogs ir cits: milzu operas iestudējuma vietā – Latvijas valsts.
Jautāts, vai nenožēlo savu izvēli kļūt par politiķi, režisors atbild lakoniski: "Nekādā ziņā!" un paskaidro: "Godīgi sakot, man nav tādas sajūtas, ka tā būtu pilnīgi atšķirīga lieta, ko es tagad daru. Šobrīd es nodarbojos ar režiju. Tikai tādā līmenī, ka tā vairs nav milzu opera. Tā ir mana Latvija, mana Latvijas valsts. Mērogs ir cits. Un tas, ko es tagad daru – es dzenu vilni. Protams, viens to vilni bezgalīgi ilgi nevaru noturēt, bet izskatās, ka tas ilgi nebūs jādara, jo nāk citi karognesēji. Arī reliģiskie līderi izrāda interesi, pašvaldību cilvēki ārpus Rīgas..."
