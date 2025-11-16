Režisors un kustības "Bez partijām" dibinātājs Alvis Hermanis sociālajā tīklā "Facebook" ar ironiju komentējis Aināra Šlesera izteikumus par iespējamu sadarbību pēc nākamajām Saeimas vēlēšanām.
"Šlesers vakar kongresā jau izdomājis, ka pēc nākamajām vēlēšanām viņi piebiedrosies "Bez partijām" un mēs divatā taisīsim jauno valdību uz nākamajiem četriem gadiem. Ok. Priekšlikums apspriežams, bet mulsina epizode no nesenās pagātnes, kur viņš pirms Rīgas vēlēšanām nostājās Rosļikova pusē, kad tas latviešiem parādīja nesmuko žestu no tribīnes," raksta Hermanis.
Režisors piedāvāja arī savu nosacījumu sadarbībai: "Mūsu noteikumi sadarbībai – Ainārs iestājas Zemessardzē. Vislabāk kopā ar visiem dēliem. Tā, lai droši un nepaliek vietas šaubām."
Vienlaikus Hermanis uzsvēris, ka kustības "Bez partijām" mērķis nav politiska tirgošanās, bet vēlēšanu sistēmas maiņa, lai izbeigtu "partiju kombinēšanu un shēmošanu uz visiem laikiem."
Savukārt Šlesers sestdien, 15. novembrī, partijas "Latvija pirmajā vietā" kongresā paziņoja, ka ir gatavs veidot valdību kopā ar ZZS, "Apvienoto sarakstu" un "Nacionālo apvienību", ja pašreizējā valdība kristu. Politiķis pauda, ka nākamās vēlēšanas būs "referendums par Stambulas konvenciju" un ka viņa partija nesadarbosies ar "Vienotību", "Progresīvajiem" vai "Stabilitātei!".
Tajā pašā kongresā Šlesers uzteica Hermaņa kustību "Bez partijām" kā potenciālu sabiedroto un paziņoja par jauniešu un sieviešu organizāciju veidošanu partijas paspārnē.
