Valdība šonedēļ apstiprinājusi veselības aprūpes pakalpojumu uzlabošanas plānu onkoloģijas jomā 2025.–2027. gadam.
Šis plāns paredz būtiskus uzlabojumus visos aprūpes posmos – no profilakses un agrīnas diagnostikas līdz ārstēšanai, bērnu onkoloģijai un datu pārvaldībai. Tā galvenais mērķis ir samazināt mirstību no ļaundabīgiem audzējiem un uzlabot piecu gadu izdzīvotību gan pieaugušajiem, gan bērniem. Plāns paredz mērķtiecīgus pasākumus, lai mazinātu riska faktoru izplatību sabiedrībā, palielinātu vēža skrīninga un vakcinācijas pret cilvēka papilomas vīrusu aptveri, uzlabotu ārstēšanas kvalitāti un pieejamību īpaši reģionos, kā arī pilnveidotu bērnu onkoloģiju un vienotu metodisko vadību visā valstī.
Līdz 2027. gadam plānots sasniegt konkrētus rezultātus, tostarp 75% CPV vakcinācijas aptveri 12 gadus veciem bērniem, skrīninga aptveres palielināšanu līdz 70–90% dažādiem vēža veidiem, vismaz 90% mērķgrupas uzaicinājumu uz skrīningu, pilotprojektu uzsākšanu prostatas, kuņģa un plaušu vēža skrīninga jomā, piecu gadu izdzīvošanas rādītāja paaugstināšanu līdz vismaz 55%, mirstības samazināšanu līdz Eiropas vidējam līmenim un citus.
Latvijā katru gadu tiek diagnosticēti vairāk nekā 10 000 jauni vēža gadījumi, un vairāk nekā 5800 cilvēku zaudē dzīvību šīs slimības dēļ. Visbiežāk sastopamie audzēji ir prostatas vēzis vīriešiem, krūts vēzis sievietēm, kolorektālās daļas ļaundabīgie audzēji, bronhu un plaušu vēzis, kā arī ļaundabīgie ādas audzēji. Bērnu un pusaudžu saslimstība ar vēzi ir būtiski zemāka nekā pieaugušajiem, taču arī šajā jomā plānots veikt uzlabojumus.
