Šogad onkoloģisko slimību pacientiem plānotas 20 psihosociālās rehabilitācijas programmas. Pirmā no tām sāksies jau 25. janvārī.
Biedrība "Dzīvības koks" aicina onkoloģiskos pacientus un viņu tuviniekus pieteikties valsts apmaksātajām psihosociālās rehabilitācijas programmām 2026. gadā. Pieteikties var ikviens cilvēks, kurš savā dzīvē ir saskāries ar onkoloģisku saslimšanu neatkarīgi no slimības stadijas vai atveseļošanās posma. Visas programmas notiks biedrības "Dzīvības koks" Psihosociālās rehabilitācijas centrā Dignājā, kas rekonstruēts, pateicoties ziedojumiem, un tika atklāts 2025. gada 7. novembrī.
Psihosociālā rehabilitācija ir sešu dienu programma, kurā iekļauta grupu terapija, individuālās konsultācijas, fizioterapija un fiziskās aktivitātes, kā arī lekcijas par jautājumiem, kas būtiski cilvēkiem pēc vēža diagnozes. Dalībniekiem ir iespēja uzzināt par uztura nozīmi pēc slimības, dzīvi pēc ārstēšanas, fitoterapiju un citām veselību stiprinošām tēmām. Plānotas arī tematiskās programmas, piemēram, sievietēm pēc krūts vēža un ginekoloģiskām saslimšanām, vīriešiem – pēc prostatas vēža, onkohematoloģisko un citu slimību pacientiem.
Gada laikā programmu īstenošanā iesaistīsies vairāk nekā 25 dažādu jomu kvalificēti speciālisti: psihoterapeits, psihologs, mākslas terapeiti, fizioterapeiti, uztura speciālists, farmaceits, onkoloģijas māsa, ārsts onkologs un citi.
Onkoloģisko pacientu atbalsta biedrība "Dzīvības koks" psihosociālās rehabilitācijas programmas īsteno kopš 2009. gada. Sākotnēji tās tika nodrošinātas par ziedojumos piesaistītiem līdzekļiem, bet kopš 2018. gada programmas ir valsts apmaksāts pakalpojums, ko biedrība īsteno uz Labklājības ministrijas deleģējuma līguma pamata.
Kā pieteikties programmai
Psihosociālā rehabilitācija onkoloģiskajiem pacientiem un viņu tuviniekiem Latvijā ir pieejama bez maksas kā valsts apmaksāts pakalpojums.
Lai pieteiktos psihosociālās rehabilitācijas programmai, nepieciešama invaliditātes apliecība vai ārsta nosūtījums (rekomendācija), gatavība piedalīties sešas dienas ilgā rehabilitācijas programmā, kas notiek ārpus Rīgas, aizpildīta pieteikšanās anketa, izvēloties vēlamo programmas norises laiku.
Dalībniekiem tiek nodrošināta dzīvošana, ēdināšana un programmas aktivitātes.
Pieteikšanās notiek elektroniski biedrības "Dzīvības koks" mājaslapā: "www.dzivibaskoks.lv".
Šobrīd pieteikšanās anketas ir pieejamas janvāra, februāra, marta un aprīļa programmām.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu