Krievija Latvijai gatavo ilgāko un dārgāko tiesvedību valsts vēsturē

Baltijas valstis gatavojas deportēt krievvalodīgos iedzīvotājus, lai atrisinātu nepilsoņu jautājumu, — ar šādu skaļu paziņojumu pagājušajā nedēļā nāca klajā Krievijas Ārlietu ministrija (ĀM), kopā ar Baltkrieviju prezentējot ziņojumu "Par cilvēktiesību situāciju atsevišķās valstīs", vēsta Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs "Re:Baltica".
Šī ir jau trešā reize, kad Krievija un Baltkrievija, kuras pašas regulāri tiek apsūdzētas cilvēktiesību pārkāpumos, sagatavo šādu ziņojumu, lai pārmestu tā dēvētajiem kolektīvajiem Rietumiem dubultstandartus. Viena no neskaitāmām reizēm, kad mērķis ir Baltija. Šoreiz tas iekļaujas arī plašākā Krievijas īstenotajā "juridiskās karadarbības" taktikā. Tā Satversmes aizsardzības birojs (SAB) raksturo Maskavas centienus ļaunprātīgi izmantot starptautisko tiesību normas un šo tiesību aizsardzībai izveidotās institūcijas.
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Krievijas gatavošanās iesniegt prasību ANO Starptautiskajā tiesā Hāgā pret Baltijas valstīm, apsūdzot tās krievu diskriminācijā. Neatkarīgi no tiesvedības iznākuma
šāds process Latvijas diplomātus varētu nodarbināt gadiem ilgi un, visticamāk, kļūt par dārgāko tiesvedību valsts vēsturē.
Vienlaikus tas Kremlim dotu vēl vienu platformu Baltijas valstu diskreditēšanai un savas agresijas pret Ukrainu attaisnošanai.
Re:Baltica sadarbībā ar Igaunijas mediju "Delfi" un Lietuvas sabiedrisko mediju LRT pētīja, uz kāda pamata Maskava gatavo iespējamo prasību pret Baltijas valstīm un kuri cilvēki iesaistīti tās sagatavošanā.
Gadiem ilga apmaiņa ar "laipnībām"
Par Krievijas nodomu vērsties Starptautiskajā tiesā kļuva zināms jau 2022. gadā. Kamēr Krievijas armija turpināja iebrukumu Ukrainā, Maskava tā paša gada maijā nosūtīja protesta notas visām Eiropas Savienības dalībvalstīm, apgalvojot, ka sankcijas pārkāpj ANO Starptautisko konvenciju par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu (ICERD). Vēlāk, rudenī, uzmanība tika koncentrēta tieši uz Baltijas valstīm.
"Šādu notu praksē var uzskatīt par formālu pieteikumu, ka starp Krieviju un Latviju pastāv strīds," par 2022. gada novembrī saņemto dokumentu stāsta Latvijas Ārlietu ministrijas pārstāve Diāna Eglīte.
ICERD jeb Starptautiskā konvencija par jebkuras rasu diskriminācijas izskaušanu tika pieņemta 1965. gadā un ir viens no galvenajiem ANO cilvēktiesību līgumiem. Tā paredz valstu pienākumu novērst rasu diskrimināciju, aizliegt naida runu un rasistiskas organizācijas, kā arī veicināt vienlīdzību. Latvija šai konvencijai pievienojās 1992. gadā.
Kopš tā laika Latvija un Lietuva no Krievijas saņēmušas piecas notas, bet Igaunija — četras. Re:Baltica no neoficiāliem avotiem zināms, ka šajos dokumentos, kuri aizņem vairākus desmitus lappušu, Maskava apkopo apgalvojumus par it kā notiekošu krievu diskrimināciju Baltijas valstīs. Tajos izmantoti piemēri no laika posma kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Krievija atsaucas pat uz Latvijas PSR konstitūciju, kurā bija paredzētas tiesības mācīties dzimtajā valodā, citē politiķu ierakstus sociālajos medijos, Saeimas debašu fragmentus un publikācijas medijos.