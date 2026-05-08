Rakstnieces Daces Judinas jaunākais romāns "Silikons, Saule un etiķis", kas papildina izdevniecības "Latvijas Mediji" oriģinālliteratūras sēriju "Vakara romāns", 8. maijā dodas pie lasītājiem.
Grāmatas atvēršanas svētki, kā arī autores dzimšanas diena tiks svinēta trešdien, 13. maijā, plkst. 17.30 izdevniecības "Latvijas Mediji" telpās Rīgā, Toma ielā 4.
"Silikons, Saule un etiķis" ir pērn iznākušā romāna "Speķa pīrādziņš bez mīklas" turpinājums. Lasītājus gaida atkalsastapšanās ar vitālo Irmu Hermioni Baltaci un kolorīto runci Leo Zeltasti. Neizpaliks arī autores darbiem raksturīgie negaidītie sižeta pavērsieni un misticisma elementi, bet romānā skartās tēmas aicinās aizdomāties un izvērtēt realitāti.
"Romāns kā ilgi gaidīta, pazīstama kūka, kurā garšas nianses paliek nemainīgas – mazliet dramatisma, seni dzimtas noslēpumi, četrkājaini sargātāji. Viss pārliets ar mistikas glazūru un pārkaisīts ar dzīvesgudrību pērlītēm," atklāj bibliotekāre un grāmatu blogere Meldra Gailāne.
Savukārt rakstniece Ruta Skrebele raksta: "Daces Judinas radītie varoņi ir tik dzīvi un vitāli, ka lasot sadzirdēju Hermiones smieklus, redzēju mazliet nošņurkušo Robertu, kas nelīdzinās savam uzvārdam, un apbrīnoju cēlo un neatkarīgo Leo Zeltasti. Smaidīju, kad lasīju par Leo Zeltasti, par viņa ēšanas paradumiem. Dace Judina raksta – tam, kurš mīl dzīvniekus, ir liela sirds. Precīzi. Labiem cilvēkiem ir liela sirds. Arī pašai rakstniecei. Jo viņa visus savus varoņus mīl."
Dace Judina ir žurnāliste, rakstniece, publiciste, strādājusi par teātra pedagoģi, teātra un pasākumu režisori. Kopā ar dzīvesbiedru un radošo partneri Arturu Nīmani izveidojusi vairākas autorprogrammas, ar kurām apceļota visa Latvija. Interese par literatūru, mūziku, autobraukšanu un datoriem, īpaši par dzimtu vēsturi, radu rakstu pētījumiem un kriminālistiku atspoguļojas viņas romānos, savukārt dzīvnieku tēlus, bez kuriem neiztiek neviena grāmata, iedvesmo mājās mītošie četrkājainie mīluļi.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
