Profesionālā valdzinātāja latviete Fifī. Saruna ar autori Ēriku Šmeļkovu

Brigita Babre / Latvijas Avīze
2026. gada 29. marts, 00:00
Klausies ziņu audio formātā
2026. gada 29. marts, 00:00
Ērika Šmeļkova savas grāmatas atvēršanas svētkos patversmes "Dzīvnieku draugs" 25 gadu jubilejas svinībās.
Ērika Šmeļkova savas grāmatas atvēršanas svētkos patversmes "Dzīvnieku draugs" 25 gadu jubilejas svinībās.
Foto: Jūlija Dibovska / Latvijas Mediji

Pirms vairāk nekā desmit gadiem tika atslepenoti britu slepenā dienesta materiāli, kas pasaulei atklāja latvieti Fifī jeb Mariju Kristīni Čilveri. Aiz šķietami vieglprātīgā sievietes tēla slēpjas ass prāts un neparasts liktenis, ko atklāj izdevniecības "Latvijas Mediji" nupat izdotā grāmata "Slepenā aģente Fifī: latviete, kura mainīja likteņus". Par šo neparasto personību un grāmatas tapšanu stāsta grāmatas autore Ērika Šmeļkova.

Kad un kā tu pirmoreiz uzzināji par Mariju Kristīni Čilveri, un kas šajā stāstā visvairāk uzrunāja?

Ē. Šmeļkova: Tas bija 2014. gada septembris, kad tika atslepenoti Britu nacionālā arhīva materiāli un visu pasauli pāršalca sensacionāla ziņa par latvieti Mariju Kristīni Čilveri – aģenti provokatori Fifī. Līdz tam viņa Latvijā bija pazīstama kā dzīvnieku patversmes izveidotāja, bet te – teju vai Džeimss Bonds brunčos un britu slependienestu leģenda, kuru žurnālisti ar vieglu roku metās salīdzināt ar skandalozo pavedinātāju Matu Hari. Bet, kā norādījis britu vēsturnieks Džons Kols – arhīva materiāli liecina, ka Kristīne bijusi daudz inteliģentāka un interesantāka personība, kuras devums tagad oficiāli atzīts kā nozīmīgs ieguldījums Otrā pasaules kara uzvarā. Es, to visu lasot, biju sajūsmā – oho, paskat, kāda mums pašiem sava supersieviete! Un tik skaista, gudra, ar plašu sirdi, par savas dzimtas atgūto īpašumu naudu uzcēlusi dzīvnieku patversmi. Nez kāpēc biju iedomājusies, ka uzreiz sekos filmas, grāmatas, seriāli. Bet ātri vien tas viss pieklusa, tikai krietni vēlāk LTV tika uzņemta dokumentālā filma par trim latviešu spiedzēm, no kurām viena – Fifī.

Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Atver "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus"
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums patversmē "Dzīvnieku draugs".
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākums.
Žurnāliste Ērika Šmeļkova savas grāmatas "Slepenā aģente Fifī. Latviete, kura mainīja likteņus" prezentācijas pasākumā.
1 / 30
Foto: Jūlija Dibovska

Vai uzreiz radās doma rakstīt grāmatu?

Protams! Bet tajā pašā laikā bija ļoti daudz "bet", jo patiesībā ir gaužām maz informācijas par Mariju Kristīni Čilveri – trīs rindiņas vikipēdijā un Britu arhīva materiāli – Fifī atskaites par savu darbu. 

Sākot rakstīt, vislielākais jautājums bija, kā šo vēstījumu izveidot, jo, ņemot vērā skopo informāciju, bija skaidrs, ka tas nebūs nedz hronoloģisks, nedz lineārs stāsts. Es devos pētīt, kā to dara citi. 

Jāatzīst, tam visam urbties cauri mani motivēja arī personīgs spīts, jo pašlaik teju vai visi, kam vien nav slinkums, raksta grāmatas, un man vienkārši gribējās veikalu plauktos ieraudzīt pašai savu grāmatiņu. Drosmi man piešķīla "alibi" – pārliecība, ka Marija Kristīne Čilvere ir pelnījusi tikt ierindota starp Latvijas izcilākajām sievietēm.

Kā notika darbs ar Lielbritānijas Nacionālā arhīva materiāliem? Kas bija lielākie izaicinājumi, strādājot ar tiem?

Vistuvākais apzīmējums – "lost in translation" jeb pazudis tulkojumā arī burtiskā nozīmē, jo britu slependienestu terminoloģija bija papildus jāatšifrē. Turklāt lielākā daļa Fifī ziņojumu bija visai sausas atskaites par to, kur ar saviem "upuriem" tikušies, ko ēduši, dzēruši, par ko runājuši. Atlasīju tos, kas atklāja Kristīnes pavedināšanas trikus, psiholoģiskos paņēmienus, viņas personīgās piebildes.

Kas ir citi informācijas avoti – laikabiedru liecības, prese, intervijas?

Protams, es iztaujāju tos cilvēkus Latvijā, kas ar viņu tikušies pagājušā gadsimta 90. gadu beigās, kad tika atgūti īpašumi un izveidota dzīvnieku patversme. Šo cilvēku atmiņās Kristīne atklājas kā visnotaļ inteliģenta, ļoti patīkama sirmgalve ar saviem striktiem uzskatiem, runājusi pārsteidzoši labā latviešu valodā. Pētīju arī britu avotus, piemēram, B. Okonora darbu "Agent Fifi and the War Time Honeytrap Spies". Tas pamatā ir autora pētījums par britu slependienestu darbību Otrā pasaules kara laikā, kur ir informācija ne tikai par Kristīni, bet arī par citām aģentēm provokatorēm. Es vēlējos izveidot raiti lasāmu stāstu par unikālu personību, par sievietes spēku un Kristīnes vēstījumu nākotnei. Viņas personību atšifrēt palīdzēja viņas mazā eseju grāmatiņa "Animals and Man" ("Dzīvnieki un Cilvēks"). Tajā Kristīne mēģina pateikt to, par ko bija spiesta klusēt visu mūžu kā slepeno dienestu darbinieks.

Vai saskāries ar pretrunām oficiālajos dokumentos un citos informācijas avotos? Kā tās risināji?

Redz, grāmatas ievadā ir teikts – patiesu notikumu iedvesmots stāsts, proti, tā ir literāra versija jeb, kā es rakstu – vēl viena Kristīnes provokācija, jo ir ļoti maz personiska rakstura informācijas. Es ne tuvu neesmu vēstures speciālists, tajā pašā laikā visus minētos faktus esmu rūpīgi pārbaudījusi, informāciju meklējot visdažādākajos avotos pa driskai vien. No mazām detaļām, piemēram, no dzīvnieku patversmes "Dzīvnieku draugs" vadītājas Solvitas Vības atmiņām – viņa bija viesojusies Kristīnes mājās Anglijā, kur viņu pārsteidzis, ka uz naktsskapīša stāvējis armijas binoklis. Es to izmantoju, lai radītu savu versiju, kāpēc tā. Vai arī tas, ka viņas mūža draudzene bija slepeno dienestu darbiniece Aleksa. Arī šī sieviešu draudzības līnija vijas cauri stāstam. Kādas pretrunas? Mani mulsināja kara laika foto, kur Kristīne ir redzama tik pavedinošos tēlos – kleitās ar atsegtu muguru, fifīgās blūzītēs un pozās, un tad – pilnīgs kontrasts mūža nogalē. Rīgā viņa ieradās kā ļoti solīda, pat askētiska paskata sirmgalve. Man, līdzīgi Fifī priekšniekiem, bija grūti salikt kopā šos divus tēlus, jeb, kā viņi rakstīja, aiz ārēji vieglprātīgā tēla slēpās ass prāts, plašas zināšanas un psiholoģiskā noturība.

Kā tu raksturotu Fifī kā personību – kas viņu padarīja piemērotu darbam slepenajā dienestā?

Tas, ko uzzināju vai, pareizāk būtu teikt, sajutu, un liku kā pamatu savā darbā, ir jaunas sievietes pieaugšanas, sava spēka apzināšanās stāsts ekstrēmos apstākļos. Uzaugusi turīgā ģimenē, izglītota, perfekti pārzināja latviešu, angļu, vācu un franču valodu, studējusi Sorbonnā, Kristīne tiek ierauta kara šausmu virpulī – Parīzē apcietināta un nosūtīta uz Bezansonas nometni, kur aukstumā, pusbadā, redzot tik daudz nāves, piedzīvo personības transformāciju. Tajā pašā laikā ņēmu vērā viņas Jirgensonu dzimtas raksturu – to, ka vecvecāki no zemniekiem bija kļuvuši par ļoti turīgiem uzņēmējiem. Domāju, no turienes Kristīnei krampis, psiholoģiskā noturība un izdzīvotājas gēns.

Vai, tavuprāt, viņa bija sistēmas instruments vai patstāvīga spēlētāja ar iniciatīvu?

Domāju – gan viens, gan otrs. Ar savu aso prātu viņa spēja adekvāti novērtēt situāciju un saspēlēties ar sistēmu. 

Arhīva materiālos bieži rodamas Kristīnes piezīmes saviem bosiem, kas liecina, ka viņai, citējot Bonda filmu, ar pasauli nepietiek. Viņa vēlējās pēc kāda laika jau kā spiegs doties misijās okupētajās teritorijās. 

Domāju, Kristīne bija iemanījusies izmantot lielo dzīves straumes spēku, lai tā aiznes viņu tieši tur, kur viņa vēlas.

Kā tu līdzsvaroji faktu precizitāti ar literāro improvizāciju – cik daudz tavā grāmatā ir improvizācijas?

Šis darbs man prasīja zināmu drosmi, lai arī tajā pašā laikā zinu, ka ir tūkstošiem stāstu par reālām, vēsturiskām personībām, kur fakti apaudzēti ar mākslinieka fantāziju. Piepūtu vaigus, domās palūdzu Kristīnei atļauju likt lietā iztēli un rakstot brīžiem sajutos teju vai kā spiritisma seansā. Te parādās arī gaišreģis Finks, kas savulaik gribēja precēt Kristīnes mammas māsu Alisi, es viņu ievilku šajā stāstā ar mūžseno jautājumu par likteni un katra izvēlēm.

Grāmatai ir tāds spiegu formāts – 145 lappuses, es būtu varējusi kaut kādas epizodes vēl papildināt, bet, kā mēs runājām ar Solvitu Vību, kura visvairāk bija kontaktējusies ar Kristīni, – šeit nav pārkāpta robeža, aiz kuras Kristīne jau būtu vairāk kā literārs tēls. Šādā formātā ir izrādīta cieņa viņas personībai.

Kā tu izvēlējies akcentus, ko izcelt?

Kā jau iepriekš minēju – es vēlos, lai Marijas Kristīnes Čilveres vārds tiek ierakstīts ne tikai britu, bet arī Latvijas vēsturē. Pat tad, ja daudziem aģentes provokatores darbs šķiet divdomīgs, skatot no vispārpieņemtajām morāles normām. Vēlos, lai Kristīnes vēstījums – ka cilvēces īstais progress ir humānisms, empātija un dzīvnieki kā labākie skolotāji šajā ceļā – tiek vairāk izcelts.

Igors Rajevs un Ērika Šmeļkova diskusijā Rīgas grāmatu svētkos.
Igors Rajevs un Ērika Šmeļkova diskusijā Rīgas grāmatu svētkos.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Absolūti uzticamu cilvēku nav

  • Par to, vai arī mūsdienās starp mums ir šādam darbam piemērotas sievietes un ar ko viņas izceļas, grāmatas autore Ērika Šmeļkova Rīgas grāmatu svētku ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā publiski diskutēja ar militāro analītiķi, rezerves pulkvedi Igoru Rajevu.

Šajā diskusijā izkristalizējās atziņa, ka cilvēka daba, neskatoties uz tehnoloģiju attīstību, būtiski nemainās. Rajevs uzsvēra, ka šādiem uzdevumiem jeb tā sauktajiem medus slazdiem par ārējo skaistumu būtiskāks ir ass prāts, spēja nolasīt cilvēku un piespēlēt viņa interesēm. Un tieši sievietes šādā darbībā ir daudzdimensionālākas, ļaujot vienlaikus uzturēt sarunu, analizēt situāciju un virzīt to sev vēlamā gultnē.

Pulkvedis norādīja, ka ikviens cilvēks, kuram ir pieeja sensitīvai informācijai, var kļūt par mērķi, un bieži vien pietiek ar šķietami nevainīgu sarunu, lai iegūtu uzticību. Robeža starp patiesu interesi un manipulāciju ir smalka, tāpēc izšķiroša ir paša cilvēka spēja laikus atpazīt risku un saglabāt kritisko domāšanu. Galvenais aizsardzības mehānisms ir cilvēka morālās vērtības un spēja sevi kontrolēt, nevis paļauties uz pārliecību, ka ar mani tas nenotiks.

Slepeno dienestu darbā svarīgi saprast cilvēku vājības. Tās var būt ne tikai romantiskas vai seksuālas, bet arī emocionālas – vientulība, sajūta, ka neesi saprasts, vai vēlme pēc atzinības. Rajevs atzina, ka absolūti uzticamu cilvēku nav – katram ir sava "cena", kas ne vienmēr izpaužas naudā, bet var būt saistīta ar ģimenes locekļu drošību vai veselību.

Militārists arī atzina, ka mākslīgais intelekts nākotnē arvien vairāk spēs analizēt cilvēku uzvedību un emocijas, iespējams, pat pārspējot cilvēku. Tomēr pagaidām izšķirošais faktors joprojām ir cilvēciskais elements – emocijas, izvēles un morālie principi.

KONTEKSTS

Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.

