Vai ekskluzīvi apavi var kalpot kā mierinājums pēc smaga darba cēliena? Realitātes seriālā "Ģimene burkā" kūku cepēja Olga Koha dalījusies ar personisku stāstu par kādu dārgu garderobes elementu, kas gadu pēc iegādes joprojām krāj putekļus. Lai gan ikdienā viņa sevi pozicionē kā taupīgu un uz nākotni vērstu saimnieci, reiz viņa nonāca pretrunā ar saviem principiem, iztērējot 600 eiro par zābakiem, kurus tā arī nekad nav uzvilkusi. Toreiz šis pirkums nebija vienkārši stila izvēle, bet gan savdabīga pašapliecināšanās laikā, kad hronisks brīvdienu trūkums tika aizstāts ar materiālu gandarījumu.
Viesojoties pie zīmola "Bea" radītājas, Olga kopā ar vīru Viesturu nodevās piemērotāko tērpu atlasei. Iepirkšanās process neiztika bez jautriem pārpratumiem – nejauši tika pielaikots pat apģērbs, kas jau bija rezervēts citam klientam. Diskusijās par finansēm un iepirkšanās paradumiem Olga uzsvēra savu pragmatisko dabu: "Man liekas, ka es vispār netērēju naudu. Es varbūt no malas kādreiz varu izskatīties vieglprātīga, bet es, īstenībā, esmu ļoti racionāla. Es esmu ļoti tāda krājējsieviete, un domāju ļoti uz priekšu gan par ģimeni, gan par to, kas mums ir vajadzīgs mājās."
Tajā pašā laikā viņa neslēpj, ka papildu līdzekļi ģimenes makā uzreiz rada vēlmi realizēt jaunus projektus mājas dzīves uzlabošanai. Tomēr, ieraugot apģērbu ar atlaidi, Olga kļuva piesardzīga. Viņa vairs nevēlas piepildīt skapi ar lietām bez tūlītēja pielietojuma, jo rūgtā pieredze ar individuāli pasūtītajiem zābakiem joprojām ir dzīva atmiņā: "Es uz pasūtījumu uztaisīju sev zābakus un es neuzvilku tos tieši nevienu reizi. Pagājis gads, un man ir kauns pašai par sevi – kāpēc man vajadzēja sev kaut ko pierādīt?"
Atskatoties uz gadu seniem notikumiem, Olga atceras intensīvu darba grafiku, kurā nebija vietas atpūtai. Tieši šis emocionālais stāvoklis bija galvenais dzinulis lēmumam par apavu pasūtīšanu. Par pirkuma vērtību viņa saka: "Es sev uz pasūtījumu pasūtīju ļoti dārgus zābakus. Ļoti dārgus! Man tajā brīdī likās, ka man viņus ļoti vajag. Man liekas, kādus 600 eiro maksāja!"
Viņa apzinās, ka citu acīs šāda summa par kvalitatīviem apaviem varētu nešķist astronomiska, tomēr viņai pašai šis pirkums kļuva par psiholoģisku enkuru. Tā nebija mirkļa iegriba, bet gan mēģinājums kompensēt pārpūli un apliecināt sev savu finansiālo varēšanu: "Nesauksim to par depresiju, bet tā ir tāda "ego pabarošana" – tev nav neviena brīvdiena, nekā nav, tu tikai strādā. Vajadzēja kaut kā parādīt sev, ka tāpēc tu vari atļauties kaut ko vairāk."
Šobrīd 600 eiro vērtā investīcija ir kļuvusi par neatrisinātu jautājumu. Kamēr Viesturs secina, ka tas bijis tikai instruments pašsajūtas uzlabošanai, Olga joprojām svārstās, kā rīkoties ar dārgajiem, bet neizmantotajiem zābakiem.
