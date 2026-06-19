Sarunu raidījumā "Burku studijā!" uzvirmoja asas diskusijas, kuru centrā bija mūsdienu sievietes loma un partneru savstarpējās gaidas. Studijas viesu vidū iezīmējās divas pilnīgi pretējas vīriešu pozīcijas par to, kā būtu jāattīstās viņu otro pusīšu nākotnei. Kamēr “Ģimene burkā” dalībnieks Viesturs Kohs savu sievu labprāt redzētu ieņemam ietekmīgu un jaudīgu amatu, attiecību eksperts Kristaps Ozoliņš neslēpj daudz privātīpašnieciskāku nostāju – viņš vēlas savas izredzētās Ramonas dotumus paturēt tikai sev.
Olga Koha jau kādu laiku atrodas dzīves krustcelēs. Lai gan sabiedrība viņu iepazinusi kā individuālo pasūtījumu konditori, Olga jau iepriekš atklāja, ka kūku cepšanas biznesam vairs neredz nākotni un vēlas pārmaiņas. Arī viņas vīrs Viesturs jau iepriekš paudis atbalstu idejai, ka sievai vajadzētu uzsākt darba gaitas algotā amatā, kur viņa spētu pilnvērtīgi izpausties.
Diskusijas laikā Viesturs, balstoties uz kopā nodzīvotajiem gadiem, uzsvēra, ka lieliski izprot savas dzīvesbiedrenes potenciālu. Viņa ieskatā Olgai ir svarīgi neieslēgties sevī, bet gan sniegt sava darba augļus plašākam lokam. Viesturs arī norādīja, ka viņa sievas dotības ir pamanījuši apkārtējie: "Daudzi cilvēki ir apstiprinājuši, ka viņai ir fantastiskas vadītājas spējas – kā viņa spēj aizraut cilvēkus un spēj deleģēt dažādus darbus. Man gribās, kā viņas dzīvesbiedram, ka tās spējas tiek izmantotas dzīvē. Atkal tā pašrealizācija – tas man ir ļoti svarīgi un es ceru, ka tas ir arī viņai svarīgi."
Šādam viedoklim oponēja Kristaps Ozoliņš, kurš atzina, ka kādreiz domājis līdzīgi, taču tagad viņa vērtību sistēma ir mainījusies. Atskatoties pagātnē, viņš komentē: "Tie kādreiz bija arī mani vārdi. Man vajag ar savu sievieti lepoties! Tajā brīdī es ļoti šauri skatījos, ka tad jālepojas ar kaut kādu karjeru vai amatu, ko viņa citiem dod."
Pašlaik Kristaps kopā ar līgavu Ramonu darbojas vienā komandā un izbauda to, ka viņas spējas sniedz labumu tieši viņam. Viņš atklāti deklarē savu pozīciju: "Godīgi, es tagad esmu egoists! Tas ir mans! Mana sieviete un mans monopols! Kāpēc man ar šiem viņas talantiem ir jādalās ar kādu citu?"
Šie izteikumi izsauca Olgas neizpratni, kura vēlējās precizēt, kas tieši ir šī lepnuma pamatā un vai tiešām vīrieša gandarījums slēpjas tikai faktā, ka sieviete pieder viņam vienam. Uz to attiecību treneris sniedza apstiprinošu atbildi: "Precīzi, ka viņas talanti tiek man. Viņa ļoti mani atbalsta, un šis nav stāsts par to, ka viņa neko nedara. Nē, viņa arī dara! Viņa ļoti daudz palīdz man, mums ir kopīgi projekti. Mēs strādājam pie šiem kopīgiem projektiem! Es vienmēr varu uz viņu paļauties. "
Kristaps neslēpj, ka pēc dabas ir diezgan neorganizēts, turpretim Ramona kalpo kā viņa strukturētais balsts. Tieši viņa pārrauga ikdienas plānus un kalendāru, neļaujot steigā pazust svarīgām lietām. Vēršoties pie Viestura, Kristaps tieši noformulēja savu filozofiju: "Visas tās labās īpašības, ko tu sauci – tu gribi atdot citiem, pārdot, bet es viņas gribu sev. Es viņas nopērku sev!"
Noslēdzot šo tēmu, eksperts rezumēja, ka karjeras kāpnes un finanšu gūšana nebūt nav tas pats, kas patiesa personības izaugsme.
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