Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Olga Koha nav vairījusies no tiešas konfrontācijas ar savu laulāto draugu Viesturu, paužot neapmierinātību par romantikas izsīkumu viņu ikdienā. Viņa atklāti norāda, ka pašreizējais kopdzīves modelis nav izcils, tādējādi motivējot vīru tiekties pēc uzlabojumiem. Pēc sievas domām, uzticība ir pašsaprotams pamats, taču ar to vien nepietiek – Viesturam tiek pārmesta nevēlēšanās savaldzināt savu sievieti.
Šīs attiecības līdzinās balansēšanai uz trauslas robežas, kur pat sadzīvisks joks var atsegt dziļākas problēmas. Analizējot tā dēvētās "sarkanās un zaļās pogas", Olga uzsver vīrieša iniciatīvas trūkumu flirta un koķetērijas jomā. Viesturs šai kritikai piekrīt, atminoties, ka attiecību sākumposmā bijis ievērojami aktīvāks pavedinātājs. Lai saprastu situācijas nopietnību, viņš uzdod tiešu jautājumu: "Uz cik procentiem tu būtu gatava turpmāk ar mani dzīvot tā, kā ir šobrīd?"
Izvērtējot atbildi, Olga taktiski manevrē starp pārāk augstu vērtējumu, kas vīru varētu iemidzināt pašapmierinātībā, un pārāk zemu, kas atņemtu jebkādu motivāciju censties. Galu galā viņa paziņo precīzu skaitli: "78!"
Lai gan Viesturs šādu rezultātu uzskata par cerīgu, Olga uzsver, ka viņa ir gatava ieguldīt darbu kopīgā nākotnē, jo savu izvēli par labu šim partnerim jau reiz izdarījusi. Arī vīra nostāja ir stingra: "Mēs nebūtu šeit un nebūtu kopā, ja mēs nedomātu turpināt savu kopējo ceļu. Padodas tikai mīkstie!"
Kamēr Olga ar humora devu mudina vīru uz tūlītēju rīcību, Viesturs par vienīgo neatgriezenisko punktu uzskata sānsoļus. Runājot par neuzticību, viņš ir nelokāms: "Es nepieļauju iespēju, ja viens vai otrs, vai attiecībās kāds nokrāpj, tas manam principam nav piedodams. Nē!"
Neskatoties uz pāra atklātību, attiecību speciālists uzskata, ka "vēlmju burkas" uzdevums nav izpildīts pietiekami precīzi. Tā kā abu partneru definētās robežas joprojām palikušas neskaidras, eksperts plāno personīgu vizīti pie Kohu ģimenes, lai palīdzētu viņiem rast kopīgu valodu.
