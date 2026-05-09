Populārā realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībnieki Olga un Viesturs Kohi dalījušies pieredzē par sava nekustamā īpašuma iegādes procesu. Ciemojoties tuviem paziņām, Viesturs kavējās atmiņās par brīdi, kad tika pieņemts būtiskais lēmums par privātmājas pirkšanu. Viņš atklāti izklāstīja ne vien tā brīža pārdzīvojumus, bet arī precīzus finansiālos ieguldījumus, kas bija nepieciešami ieceres realizācijai.
Vakariņojot kopā ar draugiem, sarunas dabiski nonāca līdz būvniecības un mājokļa meklējumu tēmai. Viesturs atklāja, kādu ceļu ģimene mēroja līdz savai tagadējai mājvietai, uzsverot, ka viss sasniegts pašu pūliņiem. Saimnieks stāsta: "Mēs atradām teorētiski māju un mums bija jāsagaida, kad piedzims Adriana, jo tad bija vienkārši mazāka pirmā iemaksa."
Laulātie atzīst, ka uzkrājumu veidošana pirmajai iemaksai ir liels izaicinājums, ja vienlaikus jāmaksā arī par īrētu dzīvokli. Lai atvieglotu finansiālo slogu, pāris nogaidīja meitas piedzimšanu, kas ļāva izmantot "Altum" atbalsta programmu. Viesturs spilgti atceras pārcelšanās brīdi: "Mēs atradām māju tieši pirms Olgas dzemdībām un tad sagaidījām, ka piedzimst. Tad ar mazu zīdainīti uzreiz arī ievācāmies."
Olga uzsver, ka viss noticis negaidīti strauji – tiklīdz dokumenti bija sakārtoti, ģimene uzreiz varēja sākt dzīvi jaunajā vidē. Pēc Viestura teiktā, ģimene uz māju pārvācās 2018. gadā, un viņš nebaidās nosaukt arī toreizējo darījuma summu: "Pirms astoņiem gadiem šī māja maksāja 160 tūkstošus."
