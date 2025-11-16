Aktieris Andris Bulis šova "Slavenības. Bez filtra" rubrikas "Aktuāli. Bez filtra" ietvaros apciemo radio personību Sandu Dejus. Tā kā Sandas sapnis ir attīstīt aktiermeistarību un uzstāties uz lielās skatuves, Andris uzaicina viņu uz Dailes teātri, kas ikdienā ir viņa pastāvīgā darba vieta.
Nokļūstot teātra telpās, Sanda nespēj slēpt savu aizkustinājumu. "Ak, dievs, cik skaisti! Es nekad neesmu bijusi šeit dienas laikā," viņa sajūsmā paziņo. Bulis izrāda aizkulises un dalās ar informāciju par teātra ļaužu izteikto māņticību. "Katram ir savi rituāli," Andris atklāj un piebilst: “Piemēram, pirms katras izrādes es trīs reizes piesitu pie skatuves grīdas – tas ir mans rituāls.”
Sanda piemin, ka līdzīgas tradīcijas ir dzirdējusi arī no Agneses Zeltiņas, ar kuru kopā spēlējusi izrādē "Skroderdienas Silmačos". Viņa stāsta: "Ja mēģinājuma laikā nokrīt teksta eksemplārs, aktierim tas jāsavāc un jāapsēžas virsū." Bulis sāk smieties: "Jā, nezinu kurš to ir izdomājis gan. Es vienreiz to neizdarīju, un visi uzreiz: "Tu nedarīsi to?" Es jautāju - "Ko?" "Nu, neapsēdīsies?" Es prasu: "Kāpēc?"
Pēc ekskursijas pa teātri Bulis sarīko Sandai aktiermeistarības testu. Sākumā viņš lūdz Sandu izstāstīt kādu pasaku, bet pēc neliela brīža aicina: "Tagad izdziedi to pašu – šis taču ir muzikālais teātris!"
Sanda, improvizējot uz vietas, pasaku pārveido par dziesmu. Pēc tam Bulis liek viņai to pašu stāstu atstāstīt ar mērķi to stāstīt savai meitai, un visbeidzot – nodot to visbēdīgākajā emocionālajā tonī.
Kad Sanda sekmīgi ir izpildījusi visus dotos uzdevumus, Bulis pieceļas un dodas Sandas virzienā uz skatuves: "Bravo! Tu esi pelnījusi partneri uz skatuves."
Plašāk skaties video:
