Aktieris Andris Bulis šovā "Slavenības. Bez filtra" viesojas radio SWH pie radio personības Sandas Dejus. Sanda izrādīja viņam savu darba vietu, parādīja, kā paiet laiks starp ētera stundām, kā arī ļāva ielūkoties viņas ikdienas rutīnā.
Andris vēlas uzzināt, kā Sanda spēj apvienot agras rīta stundas, darbu radio, pasākumu vadīšanu un ģimenes dzīvi. Sanda stāsta, ka viņas diena sākas 6:00 no rīta, bet vakaros viņa ir riktīga guļava: “Mums ir tradīcija – ap astoņiem vakarā izslēdzam televizoru, iztīrām zobus, un visa ģimene lien gultā. Samīļojamies, pasmejamies, un tad guļam.”
Ikdienas pienākumu kontekstā Sanda uzsver, ka ļoti augstu vērtē vīra lomu bērna audzināšanā. Viņš ir tas, kurš rītos ved meitu uz skolu un uzņemas visu nepieciešamo, kamēr viņa atrodas studijā. Sanda nenoliedz, ka sabiedrībā joprojām dominē uzskats, ka tieši mammām ir jādara šīs lietas un jāuzņemas bērna ikdienas soļa organizēšana uz saviem pleciem. Viņa atzīst, ka šo ideju neatbalsta: “Man nešķiet, ka tikai sievietei tas viss būtu jādara. Mans vīrs lieliski tiek galā ar bērnu lietām, un uzņemas to daļu, kurā es nevaru būt klātesoša.”
Kad Bulis izjautā Sandu par romantiku, viņa atklāj, ka randiņi divatā viņu ģimenē faktiski neeksistē. Viņa un vīrs laiku divatā īsti nepavada, kā arī bez meitas ceļojumos nedodas: “Mēs neejam uz randiņiem divatā. Dārta ar savu pasaules redzējumu, ka viss ir jauns, svaigs un interesants, iedod to citādo enerģiju mums abiem.”
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu