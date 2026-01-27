Ar viltus ziņu un naida runas video plašāk pazīstamajam Nikam Endziņam 22. janvāra rītā bija paredzēta ierašanās tiesā, kur tiek skatīta lieta par iespējamu narkotisko vielu glabāšanu un realizāciju. Tomēr apsūdzētais uz tiesas sēdi neieradās — kā vēsta žurnāls "Privātā Dzīve", iemesls bijusi saslimšana.
Tiesas sēde bija plānota plkst. 9.00, un uz to kā lieciniece bija ieradusies Endziņa bijusī draudzene Marta Salcēviča kopā ar savu līgavaini Ronaldu Burnicki. Apsūdzētā advokāts Jānis Mucenieks sākotnēji nevarēja sniegt skaidrojumu par klienta neierašanās iemesliem, taču neilgi pēc sēdes sākuma saņēma ziņu, ka Endziņš veselības stāvokļa dēļ ierasties nevarēs.
Tiesnese nolēma par neierašanos bez iepriekšēja brīdinājuma piemērot 100 eiro sodu. Endziņš vēlāk skaidrojis, ka tajā rītā pamodies ar ļoti augstu temperatūru un apzinās, ka sods būs jāsamaksā. Vienlaikus viņš uzsvēris, ka nākamajā tiesas sēdē februārī plāno piedalīties.
Endziņš arī norādījis, ka negrasās samierināties ar viņam izvirzītajām apsūdzībām un plāno aizstāvēt savu nevainīgumu. Viņš atgādinājis, ka iepriekšējā lietā par viltus ziņu izplatīšanu tiesājies vairākus gadus un galu galā ticis attaisnots, taču pašreizējā lieta esot būtiski nopietnāka — apsūdzība paredz brīvības atņemšanu uz laiku no astoņiem līdz piecpadsmit gadiem.
Neskatoties uz iespējamo sodu, Endziņš apgalvo, ka izjūt iekšēju mieru un esot gatavs cīnīties par taisnību.
Plašāk par notikušo lasiet žurnālā "Privātā Dzīve".
Aptauja
Par kuru tēmu LASI.LV vēlētos uzzināt un lasīt vēl vairāk?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu