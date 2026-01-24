Raidījuma "Slavenības. Bez filtra" jaunākajā sezonā uzmanības lokā nonācis jauns pāris – uzņēmējs Niks Endziņš un digitālā satura veidotāja Sindija Bokāne. Abi šobrīd izbauda romantisko attiecību sākumposmu, lai gan kopā ir vien nepilnus trīs mēnešus. Janvāris viņu dzīvē ienācis ar krasām pārmaiņām, jo līdzšinējais mājoklis tiek pārdots, spiežot abus steidzami lūkoties pēc jaunas dzīvesvietas.
Izvērtējot īres tirgus piedāvājumu, pārim ir skaidri kritēriji. Kamēr Sindija sapņo par vannu, viņa akcentē, ka izvēlei jābūt kopīgam lēmumam, lai abi jaunajā vietā justos labi. Savukārt Niks neslēpj, ka kvalitatīvu īpašumu atrašana ir liels izaicinājums, jo pieprasītākie varianti pazūd acumirklī. Viņa prasības ir striktas – mājvieta tikai privātmājā.
"Ja man nebūtu suņu, es dzīvotu Filozofu Rezidencē," prāto Niks, norādot, ka šāda vide būtu pa prātam arī viņa partnerei. Izrādās, ka Niks savu izredzēto pamanījis un virtuāli uzraudzījis vēl ilgi pirms savienības izveidošanas. Lai gan tolaik abi bija aizņemti, Niks neslēpj nožēlu, ka nav uzrunājis Sindiju agrāk, ja vien būtu nojautis par viņas tā brīža nelaimīgajām attiecībām.
Finansiālās rūpes par jumtu virs galvas pilnībā uzņēmies Niks. Sindija atzīst, ka šāds modelis viņai ir patīkams pārsteigums: "Tas bija viņa uzstādījums jau attiecību sākumā, ka vīrietis rūpējas par šīm lietām, un es to ļoti novērtēju."
Apskatot kādu no īpašumiem, kurā izbūvēta telpa bērniem, abu sarunas neviļus pievērsās kopīgai nākotnei un pēcnācējiem. Niks savas jūtas un nodomus pauda tieši: "Es gribu bērnu ar tevi," uz ko saņēma apstiprinošu Sindijas repliku: "Zinu, jā."
Vīrietis uzsver, ka tieši šī savienība viņā pirmo reizi rosinājusi patiesu vēlmi pēc tēva lomas un ģimenes ligzdas vīšanas. Viņš neslēpj, ka pie vārdiem vien pāris neapstājas: "Mēs mēģinām tagad tikt pie bērna!"
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu