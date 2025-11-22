TV realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Aleksandra Kurusova nesen ir mainījusi dzīvesvietu. Lai gan jaunais dzīvoklis vēl netiek pilnībā izmantots, Aleksandra atzīst, ka tas pakāpeniski iegūst mājīgumu un sāk līdzināties viņas ideāliem. Iepazīstinot ar savu mājokli, viņa dalās pārdomās par to, kas patiešām sagādā viņai laimi ikdienā.
Aleksandra demonstrē pašas radītu kolāžu ar savu vārdu, kas tapa draugu rīkotā pasākumā: "Tāds mans mākslas darbiņš. Katrs taisīja pats. Tā esmu es." Dzīvoklī goda vietu atraduši arī dāvinājumi no klientiem, piemēram, unikāls svečturis, kas ir roku darbs.
Viens no pēdējā laika lielākajiem gandarījumiem ir beidzot apstiprinātā sociālo tīklu lokācija – "Aleksandras Kurusovas Batutu fitnesa studija". Viņa stāsta, cik ilgi bija spiesta gaidīt, pirms varēja atzīmēt savas studijas fizisko atrašanās vietu interneta kartēs.
Viņa atzīst savu nepacietību: “Es esmu nepacietīga – man vajag vai nu visu uzreiz, vai neko,” un piebilst, ka gaidīšana bija ilga. Kad viņa beidzot saņēma apstiprinājumu, ka lokācija ir aktīva, Aleksandra tajā brīdī atradās studijā, un emocijas bija milzīgas: “Es tik traki kliedzu mašīnā, ka cilvēki domāja – noticis kas slikts!”
Runājot par saviem atpūtas mirkļiem un ikdienas priekiem, Aleksandra atklāj, ka pilnīgi noteikti ir gardēde. “Man ēdiens ir TOP trīs no manām baudām dzīvē. Pat TOP divi,” viņa smejas, izvairoties atklāt, kas ieņem pašu pirmo vietu.
Savu brīvo laiku viņa bieži pavada, skatoties televizoru – ziņu pārraides, kulinārijas raidījumus un arī šovu “Slavenības. Bez filtra”. Aleksandra atceras spilgtu epizodi no pagātnes: “Es sēdēju citā dzīvoklī, skatījos vienu no iepriekšējām “Slavenības. Bez filtra" sezonām un nodomāju: “Cik būtu forši, ja tur kādreiz parādītos Aleksandra Kurusova”.”
Tagad viņa smaida, jo šī vēlme ir piepildījusies. “Mana numeroloģe Anna teica, ka 18. datumā dzimušajiem viss, ko viņi izdomā, agrāk vai vēlāk piepildās. Nu, redz, te arī es esmu,” ar smaidu saka Aleksandra.
