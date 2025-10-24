Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece, trenere Aleksandra Kurusova ir nobriedusi pārmaiņām – viņa nolēmusi izveidot jaunu griezumu. Salona apmeklējuma laikā, abas ar frizieri pārrunā dažādus skaistuma standartus un to, cik dabiski vai mākslīgi tie var būt.
Aleksandra atklāj, ka viņu pārņēmis manāms uztraukums par gaidāmo, taču tic, ka noteikti jaunais griezums izskatīsies labi. “Ja griežam, tad griežam. Mati nav zobi, ataugs!” saka Aleksandra. Pirms jaunā griezuma veidošanas friziere atzīst, ka nepieciešams vēl mazliet pieaudzēt matus, lai būtu kuplāks efekts. Runājot par mākslīgo skaistumu, Aleksandra atzīst, ka it nemaz nekautrējas no tā, ka pieaudzē matus.
“Manuprāt, mūsdienās ir normāli pieaudzēt matus. Lielākajai daļai sieviešu, kuras nāk pie manis trenēties, arī ir pieaudzēti. Frāze “mākslīgais skaistums” ir ar negatīvu pieskaņu un skan ne pārāk forši, bet, ja dari kaut ko, kas uzlabo tavu pašsajūtu, kāpēc gan nē? Ja tu izskaties skaistāk, gūsti vairāk pārliecības, tad kāpēc nedarīt to?” stāsta Aleksandra.
Viņa papildina, ka kopumā neuzskata, ka pati ir pārāk mākslīga, bet, ja padomājot globāli, esot diezgan traki: “Man ir mākslīgi nagi, mākslīgas skropstas. Kādu laiku esmu arī lūpas taisījusi un no tā nekautrējos, bet man jau sen ir izgājis ārā, būs jāatjauno. Arī mākslīgi mati. Neslēpju, ka eju arī uz solāriju, apmēram reizi divās nedēļās. Es no tā nekautrējos! Man tas D vitamīns uzlabo pašsajūtu.”
Ar humora viņa atzīst, ka krūtis gan ir viņas pašas: “Šis viss ir mans! Pēc maniem plus 6 kilogramiem, man tagad ir gan šeit (krūtīs), gan tur (sēžamvietā). Es sev noteikti nekad netaisītu milzīgi lielas krūtis. [..] Mans vīrietis tagad ir ļoti priecīgs, ka man ir vairāk apaļumu. Es pati ļoti izjūtu šos 6 kilogramus, bet ja otrs cilvēks saka, ka viņam patīk un ir priecīgs, ka tagad ir sievišķīgāk, smukāk un reāli tevi atbalsta, tu pati sāc uz sevi skatīties ar citām acīm.”
