Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Margarita Kolosova jauno gadu iesāka ar ekstrēmu lēmumu – mērot tālo ceļu uz Kazahstānu. Viņas mērķis bija vaigā redzēt Maksatu, vīrieti, ar kuru komunikācija līdz šim notikusi vien digitālajā vidē. Margarita iepriekš viņam sniegusi finansiālu atbalstu, un, lai gan tiešu pierādījumu par krāpniecību nav, šī klātienes vizīte kalpos kā galvenais patiesības indikators. Sieviete vēlas gūt skaidrību, vai attiecības ir īstas, vai arī viņa kļuvusi par viltus intereses upuri.
Nolaižoties Astanā pēc septiņu stundu gara ceļa, Margaritu pārsteidza krasas klimata pārmaiņas un virkne kuriozu situāciju jau pirmajos mirkļos. Tikko pametusi lidmašīnu, viņa saskārās ar pamatīgu salu: "Esam atlidojuši – mīnus 24 grādi. Rīgā pašlaik ir +10, bet šeit -24," stāsta ceļotāja, piebilstot, ka lidostas telpās aukstumu vēl nejūt, taču spiediena maiņa joprojām liek par sevi manīt ausīs.
Arī pati nosēšanās Margaritai šķitusi neierasta un nedaudz agresīva. Lidojuma noslēgums viņai asociējās ar asiem manevriem uz ceļa: "Lidmašīnas vadītājs uz ručņika grieza visus līkumus. Rāva uz rocenes."
Pēc lidostas pamešanas Margarita izjuta Kazahstānas ziemas skaudrumu. Maksats bija noorganizējis sagaidīšanu – viņu uz īrēto mājokli nogādāt solīja viņa brālēns, kurš strādā taksometra nozarē. "Mani sagaidīs viens vietējais džeks – jāatrod viņš ir," savos meklējumos dalījās sieviete. Drīz vien parādījās vīrietis, kurš apstiprināja savu identitāti. Nosalusī Margarita steidzināja jauno paziņu uz automašīnu, pa ceļam uzzinot, ka šāds aukstums turienes ziemām ir ierasta parādība, lai gan iepriekš saņemtā informācija bijusi maldinoša: "Kad man pirms nedēļas zvanīja, teica, lai braucu šurp – te ir silti," Margarita jokoja, kamēr šoferis skaidroja, ka sals uznācis negaidīti.
Pie transportlīdzekļa gaidīja kārtējais šoks. Automašīnas tehniskais un vizuālais stāvoklis bija tālu no ideāla – virsbūves bojājumi bija "saremontēti" ar līmlenti, bet riepas izskatījās pilnīgi tukšas. To redzot, Margarita neslēpa sarkasmu: "Paskaties, kāda mums forša mašīna – ar plāksterīšiem salīmēta mašīnīte. Tukšām riepām."
Neskatoties uz viņas bažām par to, vai ar tādiem riteņiem vispār iespējams pārvietoties, vadītājs mierīgi atbildēja, ka tas ir normāli un tā darot visi vietējie. Ar šo "ekstrēmo taksometru" Margarita beidzot devās uz pilsētas centru, lai iekārtotos savos apartamentos.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu