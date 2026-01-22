Šova "Slavenības. Bez filtra" iepriekšējās sezonas izskaņā skatītājiem bija iespēja sekot līdzi kolorītās latgaļu dāmas Margaritas Kolosovas dēkām, pošoties ciemos pie drauga Maksata uz tālo Kazahstānu. Jau kravājot koferus, kļuva skaidrs, ka ceļš nebūs viegls – sieviete neslēpa paniskas bailes no lidošanas. Maršruts ar pārsēšanos Varšavā solījās būt pamatīgs pārbaudījums viņas nervu sistēmai, jo kopējais gaisā pavadītais laiks pārsniedza septiņas stundas.
Jau pirmais lidojuma posms līdz Polijai Margaritai izvērtās par emocionālu murgu. Viņas satraukums bija tik nospiedošs, ka bailes pārņēma pat pirms lidaparāta dzinēju iedarbināšanas. Atklāti raksturojot savas izjūtas, viņa atzina: "Es neesmu lidotājs. Man ir ļoti bail no augstuma vispār, reāli. Tās ir šausmas."
Pat elementāras tehniskas darbības, piemēram, tālruņa pārslēgšana lidojuma režīmā, izraisīja aizkaitinājumu un neizpratni: "Man kaut kāds lidojuma režīms jāieslēdz? Es vispār nesaprotu, priekš kam? Nafig man tas ir jādara?"
Margaritu māca bažas, ka šis režīms liegs viņai iespēju īsināt laiku ar mūziku: "Es ieslēdzu lidojuma režīmu. Man "Bluetooth" nestrādās? Vai, kas te par he*ņu ir? Kā es mūziku klausīšos? Man kaut kas ir jāklausās... nevar saprast, ko viņi tur runā."
Papildu stresu radīja neveiksmīgā sēdvietas izvēle tieši pie lidmašīnas spārna, ko viņa komentēja ar krietnu devu sarkasma: "Vēl pie spārna apsēdinājuši. Malacīši – laikam, lai es redzētu, kā lidmašīna ar viņiem vicina, vai ne?" Margaritu tracināja arī pārējie pasažieri, kuri pēc piezemēšanās nekavējoties metās pie izejas: "B*eģ, kāpēc uzreiz, kā pasaka: “Atspriegojiet siksnas!”, nu kur viņi visi skrien? Uz kurieni viņi visi... viņi tā grib d*rst? Vai tur kaut kur uz asti skriet, jo tur par velti baro." Viņa arī sūdzējās par fizisku diskomfortu, jo aizlikto ausu dēļ bažījās par savu dzirdi: "Manai muzikālajai dzirdei būs viss!"
Lidojuma laikā dāma apšaubīja gan pilota izvēlēto trajektoriju, gan tehnisko stāvokli: "Man liekas, ka tas lidotājs varēja izvēlēties taisnāko ceļu. Kaut kā es nevaru saprast, kad mēs beidzot lidosim taisni. Un tad vēl tas motors... Es jau taisīju logu ciet, lai neredzētu vispār, kā lidmašīna paceļas."
Sajūtot katru gaisa bedri un manevru, Margarita kļuva arvien histēriskāka, saprotot, ka priekšā vēl sešu stundu lidojums uz Kazahstānu. Viņas izmisums sasniedza augstāko punktu ar izsaucienu: "Izrubījiet mani! Ar kaut ko izrubījiet mani!"
Piezemēšanās fāzē sieviete burtiski zaudēja savaldību. Viņa aizliedza operatoram tvert viņas sejas izteiksmi, lai neiemūžinātu panikas lēkmi. Tehniski procesi, piemēram, šasijas izlaišana, viņai šķita aizdomīgi: "Kas šitais tāds notiek? Viņš jau izlaida divas šasijas, cik viņam šasiju ir?" Lidmašīnai drebot, Margarita piesauca augstākos spēkus: "Kas tas ir? Nu nav labi, b*eģ! Ak Dievs! Tas taču nav normāli! Kaut kas nav labi!"
