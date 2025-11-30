Sestdien 88 gadu vecumā miris britu dramaturgs sers Toms Stopards, paziņojuši viņa aģenti.
Viņš aizgāja mūžībā ģimenes lokā savās mājās Dorsetā.
Stopards, kurš iemantoja slavu ar absurdo traģikomēdiju "Rosencrantz and Guildenstern are Dead" ("Rozenkrancs un Gildenšterns ir miruši") par diviem otrā plāna tēliem no izcilās Šekspīra lugas "Hamlets", attīstīja savdabīgu stilu, kurā nopietnas idejas apvienotas ar komēdiju.
"Viņš paliks atmiņā ar saviem darbiem, ar to spožumu un cilvēcīgumu, ar savu asprātību, godbijības trūkumu, gara dāsnumu un dziļo mīlestību pret angļu valodu," paziņoja aģentūra "United Agents", kas pārstāvēja Stopardu.
Stopards sarakstīja vairāk nekā 30 lugu, no kurām "Arcadia" ("Arkādija") un "Leopoldstadt" ("Leopoldštate") ir iestudētas arī Latvijas teātros.
Dramaturgs saņēmis daudzus apbalvojumus, tai skaitā "Oskara" un "Zelta globusa" balvas par filmas "Shakespeare in Love" ("Iemīlējies Šekspīrs") scenāriju, kā arī trīs Lorensa Olivjē balvas un piecas "Tony" balvas, ko piešķir teātra mākslā.
