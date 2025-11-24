81 gada vecumā miris vācu kinoaktieris un Holivudas veterāns Udo Kīrs, pirmdien pavēstīja aktiera pārstāvji.
Kīrs no dzīves aizgājis Pālmspringsā, ASV Kalifornijas štatā.
Karjeras laikā Kīrs Eiropā un Amerikā filmējies vairāk nekā 220 kinolentēs gan galvenajās, gan otrā plāna lomās.
Kīrs redzams arī Rainera Vernera Fasbindera, Gasa van Santa un Larsa fon Trīra darbos.
Pazīstamāko lomu vidū ir darbi filmās "My Own Private Idaho" ("Mans personīgais Aidaho"), "Ace Ventura: Pet Detective" ("Eiss Ventura: Zvēru detektīvs") un "Armageddon" ("Armagedons").
Vācu aktiera pēdējā kinoloma ir brazīliešu režisora Klebera Mendosas Filju šā gada lentē "O Agente Secreto" ("Slepenais aģents").
Kīrs dzimis 1944. gadā Ķelnē, 19 gadu vecumā pārcēlies uz Londonu, bet 1991. gadā - uz ASV.
Viņš ir viens no nedaudzajiem vācu aktieriem, kuru kinokarjera ASV ilgusi vairākas desmitgades.
Intervijas ar aktieri (angļu val.):
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu