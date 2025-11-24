81 gada vecumā miris pazīstamais regeja mūziķis Džimijs Klifs, apstiprinājusi viņa ģimene. Mākslinieks, kura īstais vārds bija Džeimss Čemberss (James Chambers), bija viens no nozīmīgākajiem regeja mūzikas vēstniekiem pasaulē.
Klifa sieva Latīfa Čeimbersa paziņoja, ka mūziķis miris no pneimonijas jeb plaušu karsoņa. Viņa norādīja, ka ģimene šobrīd lūdz cienīt tās privātumu.
Džimijs Klifs kļuva starptautiski pazīstams ar tādiem hitiem kā "Many Rivers to Cross","You Can Get It If You Really Want", "The Harder They Come" un "I Can See Clearly Now". 1972. gada filma The Harder They Come, kurā viņš atveidoja galveno lomu, būtiski ietekmēja regeja atpazīstamību visā pasaulē.
Mūziķis saņēmis vairākus apbalvojumus, tostarp Jamaikas Nacionālās Mūzikas balvu un apbalvojumus par mūža ieguldījumu.
Viņa darbs ietekmējis vairākas mūziķu paaudzes, un Klifs tiek uzskatīts par vienu no nedaudzajiem regeja māksliniekiem, kuri sasnieguši patiesi globālu rezonansi.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu