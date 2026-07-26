360TV raidījumā “Četri uz koferiem” ceļojuma trešajā dienā slavenību kompāniju gaidīja ilgi gaidīta atpūta uz nelielas salas netālu no Pataijas, taču jau pirmajās minūtēs kļuva skaidrs – realitāte var būt pavisam citāda nekā internetā redzamajās fotogrāfijās. Pavārs Elmārs Tannis bija izvēlējies naktsmītni, kurā tika ieguldīta ievērojama daļa no ceļojuma budžeta, cerot uz mieru, baseinu un pat golfa laukumu. Tomēr, ierodoties galamērķī, sajūsma ātri vien pārvērtās šaubās.
Ceļojuma trešajā dienā pavārs Elmārs Tannis pārņem maršruta plānošanu un ved pārējos uz nelielu salu netālu no Pataijas, kur, kā pats saka, tūrisms vēl ir “bērna autiņos”. Lai gan sala ir pavisam neliela, viņš ir pārliecināts, ka divas dienas tajā būs iespējams pavadīt lieliski.
Ierodoties galamērķī, ceļotāju optimisms sāk noplakt. Lai arī par taksometru samaksājusi pati viesnīca, jau piebraucot rodas aizdomas, ka īstenībā viss izskatīsies citādi.
“Saskaņā ar bildēm te vajadzēja izskatīties šādi,” izskan, salīdzinot internetā redzēto ar realitāti.
Stāsts par golfa laukumu bijis joks, taču viesnīcas fotogrāfijas patiešām radījušas daudz iespaidīgāku priekšstatu. Par divām naktīm katram savs numuriņš izmaksā 460 eiro, tāpēc cerības ir augstas. Tomēr lielāko vilšanos sagādā baseins.
“Mums baseins bildēs izskatījās kādas trīs reizes lielāks,” secina ceļotāji, apskatot to klātienē.
Arī kopējais viesnīcas izskats vairs nešķiet tik iespaidīgs kā reklāmas attēlos. “Viesnīca, kad es meklēju, izskatījās ļoti skaista,” atzīst Elmārs, taču realitāte izrādās daudz pieticīgāka, nekā bija cerēts.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu