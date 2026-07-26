94 gadu vecumā miris amerikāņu džeza saksofonists Plass Džonsons (Plas Johnson), kura tenora saksofona solo Henrija Mančīni 1963. gada skaņdarbā "The Pink Panther Theme" kļuva par vienu no atpazīstamākajiem kino mūzikas motīviem pasaulē.
Džonsons bija viens no pieprasītākajiem studijas mūziķiem Holivudā. Vairāku gadu desmitu laikā viņš ierakstījis mūziku kopā ar Frenku Sinatru, Natu Kingu Kolu, Mārvinu Geju, B. B. Kingu, "The Beach Boys" un daudziem citiem pasaules mūzikas grandiem.
Lai gan viņa vārds plašākai publikai nebija tik pazīstams kā viņa spēlētā mūzika, Plass Džonsons tiek uzskatīts par vienu no izcilākajiem Amerikas sesiju mūziķiem, kura ieguldījums dzirdams tūkstošiem ierakstu un filmu skaņu celiņu.
Viņš nomira 15. jūlijā savās mājās Losandželosā, tikai dažas dienas pirms 95. dzimšanas dienas.
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