Fotogrāfs Edijs Pālens dodas testa braucienā ar JAECOO 7 Super Hybrid

Ķīnas autoražotāji pēdējos gados kļuvuši par nopietniem spēlētājiem pasaules autobūves tirgū, un arvien vairāk šo zīmolu modeļu nonāk arī Latvijas pircēju redzeslokā. Pavisam nesen apskatīts Omoda 9 — hibrīdautomobilis, kas pārsteidz gan ar tehnoloģijām, gan aprīkojumu. Šoreiz uzmanības centrā nonācis tā radinieks — JAECOO 7 Super Hybrid.
Lai novērtētu šo modernā dizaina pilsētas krosoveru, pie stūres aicināts cilvēks, kurš ikdienā pasauli vēro caur fotokameras objektīvu — fotogrāfs Edijs Pālens.
Fotogrāfs ar asu skatienu
Edijs Pālens ir viens no pazīstamākajiem Latvijas preses fotogrāfiem. Pēc Ogres 1. vidusskolas absolvēšanas viņš apguva tūrisma un viesmīlības jomu Rīgas Tūrisma skolā, savukārt brīvajā laikā aizrāvās ar mūziku, spēlējot ģitāru un dziedot grupā "Paraguay Zoo".
Interese par fotogrāfiju nopietnāk radās laikā, kad Edijs strādāja Lielbritānijā. Atgriezies Latvijā, viņš turpināja fotografēt, un kopš 2008. gada strādā Latvijas Nacionālajā informācijas aģentūrā LETA. Šo gadu laikā viņš dokumentējis neskaitāmus sporta, politikas un sabiedriskās dzīves notikumus — no olimpiskajām spēlēm un pasaules čempionātiem līdz Latvijas hokeja izlases vēsturiskajai bronzas medaļai un nozīmīgiem notikumiem valsts sabiedriskajā dzīvē.
JAECOO 7 Super Hybrid — vairāk nekā tikai ekonomisks krosovers
JAECOO 7 Super Hybrid ir ārēji lādējams hibrīds, kas apvieno benzīna dzinēju, elektromotoru un ietilpīgu akumulatoru. Rezultāts ir iespaidīgs — ar pilnībā uzlādētu akumulatoru un pilnu degvielas tvertni automobilis spēj nobraukt līdz pat 1200 kilometriem.
Spēka agregāta kopējā jauda sasniedz 347 zirgspēkus. No tiem 204 zirgspēkus nodrošina elektromotors, bet 143 zirgspēkus attīsta iekšdedzes dzinējs. Tas nozīmē ne tikai ekonomisku ikdienas pārvietošanos, bet arī pārliecinošu dinamiku nepieciešamības gadījumā.
Saskaņā ar WLTP datiem degvielas patēriņš ar izlādētu akumulatoru ir aptuveni seši litri uz 100 kilometriem, kas šādas jaudas un izmēra automobilim ir ļoti konkurētspējīgs rādītājs.
Svarīgs arguments potenciālajiem pircējiem ir arī tas, ka automobiļa CO₂ izmeši atbilst valsts noteiktajiem kritērijiem atbalsta saņemšanai. Tas nozīmē, ka privātpersonas var pretendēt uz elektroauto un ārēji lādējamo hibrīdauto iegādes atbalsta programmas finansējumu.