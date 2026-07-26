Kas satrauc "Latvijas Avīzes" lasītājus? Publicējam viedokļus, kas izskanēja, lasītājiem šonedēļ zvanot uz redakciju.
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- Valdis no Ozolniekiem: "Mūsu slavenā volejboliste Tīna Graudiņa, protestējot pret atļauju agresorvalstu sportistiem startēt starptautiskajās sacensībās, aktivizēja parakstu vākšanu, bet Latvijas Volejbola federācija neiebilst, ka mūsējie startē kopā ar krieviem un baltkrieviem. Sanāk jocīga divkosība. Ceru, ka Tīnas un citu sportistu vēstule raisīs rezonansi. No otras puses, Krievijai jau arī ir savs arguments, jo ko tad dara ASV armija Irānā, vai ko Izraēla sastrādājusi Palestīnā un Libānā. Tos neviens neaiztiek. Izveidojusies tāda jocīga, divkosīga pasaule."
- Andrejs no Madonas novada: "Domāju, ka kaut kas nav kārtībā ar mūsu ekonomiku. Lauki kļūst tukši, vien daži lielsaimnieki. Tie sūdzas, ka nav darbinieku. Viens saimnieks man teica: vienalga no kurienes, kaut vai no Abesīnijas, ka tik ir kas strādā. Tajā pašā laikā tūkstošiem jaunu Latvijas cilvēku strādā ārzemēs, jo tur var nopelnīt, kamēr te samaksa nav garantēta un bieži vien ir neadekvāti maza."
- Vilnis Jēkabsons Rīgā: "Man kā rīdziniekam šo vēlēšanu galvenais temats būs imigrācija. Gaidām un ceram uz stingru kārtības ieviešanu kebabnīcās un visās tamlīdzīgās vietās, kur cilvēki nav spējīgi runāt latviešu valodā. Jā, mums trūkst darbinieku, bet lai paskatās to pašu NVO virzienā – tur ir dāmas, kas varētu sākt strādāt kārtīgu darbu. Ja reiz nevalstiskā organizācija, tad vāciet ziedojumus, meklējiet sponsoru. Es negribu, lai tam izlieto manu nodokļos samaksāto naudu."
- Biruta Bēta Rīgā: "Cilvēki ir neapmierināti, daudz problēmu, neskaidrību. Dzimstība katastrofāla, cenas aug, īre aug, galus savilkt kopā nevar. Kaut kas ir jāmaina. Manuprāt, būtu nepieciešama Mežaparkā tautas sapulce kā kādreiz, kad atguvām neatkarību. Tajā būtu jāpiedalās arī tautas kalpiem."
- Gunārs Lauks Rīgā: "Latvijas Volejbola federācija neaizliedz saviem sportistiem piedalīties sacensībās kopā ar Krievijas un Baltkrievijas pārstāvjiem. Kas tas tagad ir? Par nodokļu maksātāju naudu viņi paspēlēs ar ienaidniekiem? Ja grib spēlēt, tad lai spēlē par saviem līdzekļiem."
- Ārija Kalniņa Rīgā: "Paldies, ka avīzē drukājat vakara romānus, taču gribu pateikt, ka tas, kas šobrīd tiek drukāts, nav romāns, bet izsmiekls. Ieteiktu izvērtēt stingrāk, ko publicējat, vai arī veikt lasītāju aptauju un uzzināt viņu viedokli."
- Aivars Gedroics Daugavpilī: "Žogs uz austrumu robežas ir uzbūvēts, bet tam mierīgi rāpjas pāri. Kur ir sargi, kur dzeloņdrātis, kur pieslēgta elektrība? Tad jau nebija vērts naudu tērēt."
- Brigita Andermane Jaunjelgavā: "Pārsteidza, ka LTV vairs nav nakts ziņu. Laukos, kur cilvēki strādā līdz vēlam vakaram, tā bija iespēja koncentrēti uzzināt to, kas dienā noticis."
Trešdien, 29. jūlijā, no plkst. 10 līdz 13 pa tālruni 28694988 jūs uzklausīs. "Latvijas Avīzes" žurnālists Artis Drēziņš.