Rīga savā ziņā ir kosmopolītiska pasaules pilsēta. Kādu tautību cilvēki tikai to nav cēluši un kādu tās daļiņu aiznesuši sev pasaulē līdzi! Viņi ik pa laikam atgriežas (iegriežas) Rīgā, tāpat kā mēs iegriežamies bērnībā un jaunībā. 

Viens no viņiem ir tagad ASV dzīvojošais krievu rakstnieks Aleksandrs Geniss. Bērnību un jaunību viņš pavadīja Rīgā, absolvēja Latvijas Universitāti un strādāja Rīgas radio: "Rīga ir mans pamats, bet Ņujorkā es kļuvu tas, kas esmu," viņš saka, staigājot pa Vecrīgas ieliņām, kur reiz iepazina latviešu kultūru un valodu. Pēc daudziem gadiem satiekot Rīgā Mihailu Barišņikovu, viņš sasveicinoties, saka: "Sveiki!" A. Geniss atšķirībā no daudziem ir redzējis pasauli un saprot, kas kurā vietā notiek un kādu garīgo ainavu tas veido.

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