Singapūras ekskluzīvā jūras velšu restorāna apmeklējums ceļojumu šova "Četri uz koferiem" dalībniekiem – dziedātājai Marijai Naumovai, mūziķim Jānim Pētersonam, šefpavāram Elmāram Tannim un stilistei Ditai Graudai – izvērtās par negaidītu pacietības terniņu. Lai gan pasniegtā maltīte bija izcila, servisa līmenis slavenības pamudināja uz asām replikām.
Dienas noslēgumā, pildot grupas vadītājas pienākumus, Marija savus biedrus aizveda uz pilsētas centrā esošu restorānu, lai nobaudītu lokālo delikatesi – čili krabi, ko papildināja spināti un svaiga maize. Tomēr idille beidzās līdz ar pirmo kumosu, jo personāls nekavējoties pieprasīja norēķināties. Kā skaidroja darbiniece: "Mēs jau veramies ciet, un es vēlos, lai jūs samaksātu rēķinu."
Summa rēķina apakšā – aptuveni 186 eiro (279 Singapūras dolāri) – izraisīja neizpratni, jo tā bija lielāka par cerēto. Izrādījās, ka ēdienkartē norādītās cenas neietver nodokļus, kas apmeklētājiem kļuva par nepatīkamu atklājumu.
Pēc apmaksas veikšanas personāls burtiski izgaisa, atstājot četrotni pie slēgtas iestādes galdiem plkst. 22:00. Situāciju sarežģīja fakts, ka luksusa maltītes baudīšanai netika izsniegti piemēroti instrumenti – slavenību rīcībā bija tikai irbulīši un viena servējamā dakša. Mēģinājums tikt galā ar krabja bruņām, nenosmērējot drēbes, pamatīgi izveda Jāni Pētersonu no pacietības.
Tikai pateicoties Elmāra Taņņa profesionālajām iemaņām, grupai izdevās tikt pie kārotās gaļas. Kad beidzot parādījās kāds darbinieks, Jānis neslēpa savu sašutumu par to, ka dārgajā iestādē jātiek galā pašu spēkiem: "Es nezinu, par ko mēs maksājam servisa naudu – tas bija tikai atnest šķīvjus? Piedod, vecīt, es pats varēju aiziet un tos paņemt! Labi, paldies par to pašu!"
Mūziķis šo haotisko vakaru nodēvēja par "treniņnometni" pirms došanās uz Bangkoku, prognozējot vēl lielākus izaicinājumus Taizemē.
