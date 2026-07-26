Trešdien, 29. jūlijā, plkst. 18 pie Brīvības pieminekļa jaunatnes organizācija "Protests" rīkos akciju "Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības!". Tās dalībnieki paudīs atbalstu nevaldības organizācijām un pētniekiem, kā arī nosodīs valdības pēdējā laika lēmumus un publisko retoriku, ko akcijas organizatori vērtē kā vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un akadēmisko brīvību, informē protesta rīkotāji.
Organizācija norāda, ka pēdējo nedēļu laikā valdība virzījusi vairākas straujas un neizsvērtas izmaiņas sadarbībās ar nevaldības organizācijām (NVO).
10. jūlijā iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) bez konsultācijām lauza sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu". Tam sekoja draudi traucēt Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda projektu izpildi. Finansējums šiem projektiem piešķirts atklātos konkursos, un iepriekš atbalstījis Ukrainas kara bēgļu uzņemšanu un integrāciju.
Savukārt 14. jūlijā Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajā medijā "X" pauda nostāju par nepieciešamību īslaicīgi pilnībā pārtraukt un pārskatīt visu NVO finansējumu, atbildot uz šādu priekšlikumu no sociālā medija lietotāja. Citā publiskā izteikumā Kulbergs nevaldības sektoram piešķirto finansējumu raksturoja kā naudas "izpļekarēšanu".
Jaunatnes organizācija "Protests" uzsver, ka neatkarīga un spēcīga pilsoniskā sabiedrība ir viens no demokrātijas priekšnoteikumiem. NVO nodrošina sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā, pārstāv dažādu sabiedrības grupu intereses, sniedz sociālos pakalpojumus un uzrauga valsts institūciju darbu.
Kā vienu no veiksmīgākajiem pilsoniskās līdzdalības piemēriem organizatori min sabiedrības iniciatīvu platformu "ManaBalss.lv". Ar tās starpniecību panāktas vairāk nekā 80 iedzīvotāju rosinātas izmaiņas normatīvajos aktos.
Organizatoru bažas saistītas arī ar attieksmi pret pētniekiem. Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisija uz sēdi aicinājusi vairāku Fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu konkursā finansējumu saņēmušo projektu autorus. Jaunatnes organizācija "Protests" uzskata, ka politiķu iejaukšanās atsevišķu pētījumu satura vērtēšanā var apdraudēt akadēmisko brīvību. Pētījumu projektus jau vērtējuši eksperti atbilstoši pētnieciskās kvalitātes un zinātniskā pienesuma kritērijiem.
"Valdības rīcībā saskatām plašāku vēršanos pret pilsonisko sabiedrību un pētniekiem, nevis tikai atsevišķus lēmumus.
Sākotnēji uzbrukumi tika vērsti pret organizācijām, kas strādā bēgļu un sieviešu tiesību jomās, bet pašlaik līdzīga attieksme skar arī citas NVO un pētniekus, kuri pievēršas politiķiem neērtiem jautājumiem. Demokrātiskā valstī valdībai ir jāspēj pieņemt kritiku, nevis jāvēršas pret tiem, kuri to pauž," uzsver jaunatnes organizācijas "Protests" priekšsēdētāja Sindija Mierture.
Organizatori atgādina, ka NVO un pētnieki publisko finansējumu lielākoties saņem atklātos konkursos, lai īstenotu konkrētus projektus un sniegtu sabiedrībai nepieciešamus pakalpojumus. Tie ietver sociālo palīdzību mazaizsargātiem iedzīvotājiem, atbalstu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un senioriem reģionos, sportistu dalību olimpiskajās spēlēs, sabiedrības integrācijas pasākumus, interešu pārstāvību, pētniecību un citas aktivitātes.
Akcijas dalībnieki aicināti ierasties melnā apģērbā un ņemt līdzi plakātus, kas pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai un akadēmiskajai brīvībai.
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