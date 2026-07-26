1. un 2. augustā Esplanādes parkā norisināsies jau devītais Rīgas Burgeru festivāls — divas dienas, kurās Rīgas centrā valdīs burgeru, grila un ielu ēdienu svētki. Festivālā piedalīsies burgernīcas un restorāni no visas Latvijas, informē portāls "balticevents.info".
Šogad festivālam pievienosies arī Latvijas labākie BBQ meistari, kuri sacentīsies par Labākā BBQ meistara titulu. Ikvienam festivāla apmeklētājam būs iespēja nobaudīt desmitiem dažādu burgeru, sekot līdzi kulinārijas sacensībām, apmeklēt grilēšanas meistarklases un baudīt muzikālus priekšnesumus. Tradicionāli tiks noskaidrots arī "Festivāla labākais burgers", ko vērtēs īpaši izveidota žūrija.
"Mēs darām visu, lai ar katru gadu festivāls kļūtu arvien lielāks un jaudīgāks.
Pagājušajā gadā festivāla laikā Esplanādes parkā tika apēsti vairāk nekā 15 000 burgeru,"
stāsta festivāla galvenais rīkotājs Edgars Svencs.
Arī šogad notiks konkursi, kuros tiks noskaidroti festivāla gardākie burgeri. Viens no izaicinājumiem dalībniekiem būs izmantot "Schulstad Bakery Solutions New York" burgermaizi, kā arī Dimdiņu produktus — marinētos sīpolus vai Coleslaw salātus.
Pirms festivāla norisināsies burgeru ēšanas sacensību dalībnieku atlase, bet festivāla laikā ātrākie dalībnieki pusfinālos un finālā cīnīsies par titulu "Latvijas ātrākais burgeru ēdājs".
Festivāla programmā paredzētas arī aktivitātes visai ģimenei, tostarp bērnu zona un izklaides mazākajiem apmeklētājiem. Abu dienu garumā festivāla teritorijā būs dažādi šovi, muzikālo atmosfēru nodrošinās Latvijas labākie dīdžeji, kā arī notiks konkursi skatītājiem.
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