1188.lv sarunu cikla "Un tā tas sākās" īpašajā raidījumā latviešu estrādes zvaigzne Laima Vaikule atklāj, ka festivāls “Laima Rendezvous Jūrmala” viņai nekad nav bijis tikai izklaides pasākums. Uz šīs skatuves vieta ir tikai tiem māksliniekiem, kuri spēj pārsteigt ar dzīvu izpildījumu, īstu talantu un vērtībām, kas saskan ar festivāla.
“Tā ir cīņa pret fonogrammu,” saka Vaikule, uzsverot, ka visi festivāla mākslinieki uzstājas dzīvajā kopā ar mūziķiem un orķestri.
Tomēr ne tikai muzikālā kvalitāte nosaka to, kurš saņem uzaicinājumu kāpt uz skatuves. Vaikule atzīst, ka viņai ir arī stingra nostāja vērtību jautājumos.
“Pie mums uzstājas tie, kas ir pret karu. Mums nekad nebūs tādi cilvēki, kas domā – varbūt jā, varbūt nē. Nē, tādi nebūs mūsu festivālā,” viņa uzsver.
Dziedātāja stāsta, ka ik gadu cenšas festivālā pulcēt gan leģendārus māksliniekus, gan jaunos talantus no Latvijas un citām valstīm, lai dažādas paaudzes varētu satikties uz vienas skatuves. Viņasprāt, jaunajiem izpildītājiem ir svarīgi redzēt un mācīties no pieredzējušiem māksliniekiem.
Vaikule arī atzīst, ka pati apzināti cenšas neatvēlēt sev pārāk lielu uzmanību. Viņa uzsver, ka festivāla centrā vienmēr ir uzaicinātie mākslinieki un skatītāji, nevis viņa pati.
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